El Consell Escolar de València vota mantindre la seua proposta de quatre festius i allargar un dia el curs

Així mateix, l'òrgan demana a la Conselleria d'Educació que reconsidere la seua negativa a permetre que les classes acaben un dia més tard. En cas que no ho autoritze, insta al fet que siga la pròpia administració autonòmica la que decidisca què festiu de Falles s'ha de suprimir.

La votació d'aquest dimecres s'ha allargat durant diverses hores i es produeix després que els representants del Consell Escolar votaren en la seua última sessió fixar com a festiu escolar el 7 de desembre, i el 16, 17 i 18 de març, la qual cosa supondía allargar un dia més el curs escolar, per a poder sumar aquest quart dia festiu. No obstant açò, la Conselleria d'Educació va resoldre que el curs no pot finalitzar un dia més tard del que ja està fixat al calendari escolar.

Per açò, aquest dimecres, la presidenta del Consell Escolar Municipal, Maite Ibáñez, ha proposat el Consell Escolar Municipal que trie com a festiu escolar els dies 7 de desembre i 17 i 18 de març, segons avançava al matí l'edil.

Els representants han votat per tant entre dos opcions: prescindir del festiu del dia 16 de març o reafirmar-se en la seua proposta de quatre festius. Ha sigut aquesta última opció la que ha obtingut el suport majoritari de l'òrgan.

Així, el Consell Escolar Municipal ha votat mantindre la proposta que ja es va aprovar en l'últim Consell Escolar, és a dir, triar com a festius escolars el 7 de desembre i el 16, 17 i 18 de març, allargant un dia més el curs escolar.

Així mateix, l'òrgan ha votat a favor de la Conselleria reconsidere la seua posició i que, si Educació manté la seua negativa a autoritzar els quatre festius, "siga Conselleria la que decidisca com queden els dies festius de Falles".