L'esquerra demana al PP l'eixida dels assessors processats

Els partits d'esquerres que conformen el Govern municipal de València, Compromís i PSPV, van demanar ahir al PP que destituïsca els tres assessors processats en la branca del ‘pitufeig’ del cas Taula. No obstant això, la portaveu popular a l'Ajuntament, María José Català, que també és la secretària general del PPCV, va afirmar que decidirà sobre els implicats «en el moment oportú» i «sense presses», alhora que va defensar el llegat de Rita Barberá, igual que va fer el president autonòmic del partit, Carlos Mazón.

L'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), va assegurar ahir que el processament del PP de la ciutat per blanqueig de capitals «era una notícia que es veia vindre des de 2015» i va reclamar a la formació popular que «els diners tornen» a la ciutat. Ribó es va pronunciar així després de ser preguntat per la decisió del jutge del cas Taula de processar a 49 regidors i assessors de l'Ajuntament de València en l'etapa de Rita Barberá per blanqueig de capitals en les eleccions municipals de 2015, en un acte en el qual també processa al PP de la ciutat com a persona jurídica.

«Encara que era una notícia que es veia vindre des del 2015, crec que és un indicador molt clar de com estava aquesta ciutat, on aquestes pràctiques han sigut habituals», va afirmar Ribó, qui va agregar que en períodes electorals «altres formacions han estat en desavantatge enfront del qual jugava en avantatge deslleial o il·legal». «Aquesta és una ciutat honrada i una comunitat honrada, i vull reiterar-ho d'una forma contundent. Nosaltres ens podem equivocar, però no ens dediquem a aquestes coses a les quals, tot sembla indicar, es dedicava» el PP, va afegir.

Per a la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, l'acte judicial «és realment una esmena al projecte actual del PP. Tots els partits tenen un passat i els seus dirigents tenen dret a reinicialitzar amb un projecte polític diferent. Però en aquest cas no ho és, és el mateix, perquè la corrupció no està en el passat, sinó en el present del PP. El 40% dels assessors de María José Català estan acusats i processats en casos de corrupció. No té més que cessar-los, la resta, la qual cosa compten, són els fets i no les paraules», va manifestar.

Precisament, Català va replicar demanant «prudència» en la causa i va assegurar que decidirà sobre el futur laboral dels seus assessors municipals processaments «en el moment oportú»: «Sense presses, sense precipitació». La portaveu popular va voler aclarir en diversos moments que existeix un acte d'incoació de procediment abreujat, que no de judici oral, per la qual cosa va puntualitzar que no es tracta d'un processament: «El processament es produirà quan passe el termini en què el fiscal i les parts demanen el sobreseïment o l'obertura de judici i hi haja un segon acte amb l'obertura», va insistir.

Preguntada per la situació que queda per als assessors municipals del PP processats en aquest procediment, va aclarir en primer lloc que no hi ha cap dels seus regidors que estiga imputat o processat en el cas. «Són persones noves, renovades, que no tenen cap mena d'imputació o processament», va dir. Sobre els assessors que sí que estan processats, va indicar que la seua relació laboral no té acta de regidor i va assenyalar que prendrà una decisió «en el moment oportú». «Quan s'haja respectat la presumpció d'innocència, els seus drets i en un moment processal correcte, sense presses, sense precipitació», va defensar.

En relació amb la figura de Rita Barberá, va manifestar que en aquest moment «no hi ha cap element que faça que es menysvalore el llegat de la gran alcaldessa de la ciutat de València»: «En aquest moment no hi ha cap element sobre la taula que faça que el PP reconsidere que el llegat de l'alcaldessa és inqüestionable. I està a la vista», va postil·lar.

En aquesta mateixa línia, el president del PPCV, Carlos Mazón, va insistir en «la importància de continuar reivindicant el llegat» de l’exalcaldessa Rita Barberá perquè, segons va assenyalar, «ha sigut la gran transformadora i la millor alcaldessa de la història de València».

Segons va apuntar ahir, ja hi ha «suficient experiència» durant aquests anys «amb més de 200 companys del Partit Popular que han sigut absolutament absolts» malgrat haver tingut «uns judicis paral·lels absolutament injustificats i injustificables», va finalitzar el màxim dirigent del PP valencià.

Botànic, Cs i Vox: «Passat corrupte»

Els grups que donen suport al Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem), així com Ciutadans i Vox, coincidiren ahir a retraure al PP que reivindique el seu «passat corrupte» i li enlletgiren la seua defensa del llegat de Barberá després de l'acte del ‘pitufeig’.