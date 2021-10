El 'zasca' de Lester a Cristian al echarle de 'La última tentación': "Desde que te dejó Melodie, estás vacío por dentro"

Este miércoles 20 de octubre, Telecinco emitió un nuevo capítulo de La última tentación. En él tuvo lugar el Círculo de fuego entre Lester Duque y Cristian Jerez. El cara a cara vino motivado porque la relación entre los que fueran grandes amigos pendía de un hilo a colación del malestar que le había causado Cristian a Patri, novia de Lester.

El exnovio de Melodie Peñalver llegó a República Dominicana asegurando que, si Patri estaba con Lester y no con él, era porque él no quería, pues hasta hace nada tonteaban habitualmente y era Patri quien iba siempre detrás de él. Marta Peñate y Manuel González también apoyaban esa versión, mientras que Patricia Pérez la negó con rotundidad.

Cuando Lester vio las imágenes, se mostró muy duro con Cristian por el malestar que le estaba causando a Patri y defendió que, si fuera real el testimonio de Cristian, se lo habría dicho fuera del programa y con anterioridad, pues ambos tenían una relación cercana.

"Le consideraba mi amigo y pienso que hace esto para tener un minuto de protagonismo. Al principio es cierto que hubo un tonteo y yo no estaba con ella, por lo que tuvo la oportunidad de hacer lo que quisiera y no lo hizo. En nuestro mejor momento como pareja, pondría la mano en el fuego por ella", le contó Lester a Sandra Barneda antes de afrontar el Círculo de fuego.

Lester está enfadado con Cristian por esto que cuenta. ¿Entiendes su enfado?



🔄 Sí

❤️ Para nada



🔵 #LaÚltimaTentación6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/8LfikpZvcm — La Última Tentación (@islatentaciones) October 20, 2021

Cuando llegó Cristian, el canario se negó a saludarle, insistió en lo evidente que era que Patri estaba enamorada de él e insistió en lo decepcionado que se sentía. "La tengo que ver llorando por tu culpa, cuando pensaba que tú precisamente ibas a ser quien la arropara, la ayudara y le hiciera sentir bien en esa casa. Sabes que esa chiquilla jamás tendría nada contigo", dijo con contundencia.

Por su parte, Cristian repitió hasta la saciedad que Lester tenía que abrir los ojos con respecto a la relación que tenía. Lejos de recular, el canario se quitó un collar que su antiguo amigo le había regalado y lo tiró. Además, hizo un comentario muy duro sobre él, que dejó claro la mala imagen que la pareja tenía de Cristian.

"No he estado celoso de ti en mi vida. Creo que no tenías nada que hacer en la villa y por eso dijiste esto. ¿Quieres saber qué pensamos Patri y yo de ti? No eres mal chico, pero Melodie te dejó aquí y, desde entonces, no levantas cabeza. Estás vacío por dentro". Las palabras fueron mal recibidas por Jerez, que se mostró bastante dolido.

Tras esto, Lester echó a Cristian del programa, pues según la mecánica del formato, el primero en entrar en el Círculo de fuego tiene ese poder. "No te perdono el daño que le hiciste a Patri, a mi novia no la toca nadie. Tú y yo hemos dejado de ser amigos. No quiero que Patri le siga viendo en la cara a este señor en la vida y mi decisión es que para tu casa", concluyó.