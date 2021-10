Lidia, decepcionada con su cita en 'First dates': "Parece de pueblo y muy bruto"

"En una relación soy bastante apasionada, me gusta echarle leña a la hoguera, que esté siempre activa y viva porque creo que es una de las mejores maneras de que funcione". Así se presentó Lidia este miércoles en First dates.

Carlos Sobera quiso saber cómo le había ido en el amor, y la madrileña le contestó que "no del todo bien, he tenido dos relaciones, una de ellas duró 9 años". El presentador también se interesó por sus preferencias con los hombres: "Que les guste la aventura, viajar, las motos...", afirmó.

"Tengo muy claro que no quiero tener hijos porque, para mí, es muy importante dedicarme tiempo de calidad y en cantidad, y a mi pareja también", reconoció la auxiliar de enfermería.

Su cita fue Salvador, que se definió como "una persona muy ingenua porque pienso y creo que la gente va a ser igual que yo y me fio de todo el mundo, pero hoy por hoy no puedes hacer eso porque al final, tarde o temprano, te pegas el batacazo. Eso es lo que me ha pasado siempre".

Al conocer a Lidia en la barra del restaurante de Cuatro, la madrileña admitió que Salvador parecía "de pueblo por su expresión corporal, como muy bruto". El pescadero le reconoció a su cita que estaba muy nervioso, algo que ella detectó inmediatamente.

Durante la cena intercambiaron opiniones y temas para intentar encontrar puntos en común con los que congeniar, pero el tema de los hijos (Salvador tenía dos y ella no quería tener ninguno) y el terreno sexual complicó la velada.

Pero todo cambió cuando ambos se fueron a tomar el postre al reservado donde, a ritmo de bachata, el madrileño consiguió conquistar a Lidia: "Baila muy bien y eso en un hombre es de valorar", admitió ella.

Tanto le gustó a la madrileña, que en vez de hacer lo que le había tocado en la bola del amor, directamente se lanzó a besar al pescadero en el sofá del reservado.

Al final, Salvador sí que quiso tener una segunda cita con Lidia porque "me encantaría sorprenderla". Ella, por su parte y a pesar de las reticencias iniciales, también quiso volver a quedar.

"Me gustaría darle una oportunidad, aunque creo que le doy unas cuantas vueltas", afirmó. Pero el pescadero le respondió que "no te preocupes, que en la siguiente no te darás cuenta de tenerlas".