Pablo Motos, en 'El hormiguero': "La vida es corta y además se acaba, no pierdas el tiempo enfadándote"

Tras entrevistar a Abril Zamora (que presentó su nueva serie, Todo lo otro, donde es la protagonista, directora y guionista, y que se estrenará el próximo 26 de octubre en HBO Max), las secciones de las hormigas, Marta Hazas, Marron y dos actuaciones, Pablo Motos volvió a dar rienda suelta a sus pensamientos con Me voy a pasar de la raya.

El presentador de El hormiguero realizó este miércoles un monólogo sobre la vida eterna, donde se dirigió a los espectadores afirmando: "Os invito a coger un pensamiento y tirar para adelante, a ver qué sale, por ejemplo, la vida eterna, vivir para siempre, sin miedo a la muerte que es el gran miedo que nos acompaña desde que comprendemos que cualquiera cierra los ojos un día y deja de respirar".

"Qué maravilla soñar que al otro lado de la raya de la muerte no hay más muerte, que vamos a vivir en un tiempo sin tiempo, sin pasado, sin futuro, donde siempre es presente", afirmó el valenciano.

Motos continuó diciendo: "¿Se puede imaginar algo más cruel, más terrible, más inhumando que la vida eterna? Porque, aunque tengas la suerte de caer en el lado bueno, el cielo: ¿Te imaginas toda una eternidad en la gloria sin hacer nada más?".

"Porque en la gloria no se puede hacer nada, allí está todo inventado, no se puede escribir nada, allí ya no se espera nada... todo es perfecto, inmejorable. Imagínate toda una eternidad sin hacer nada de lo que estamos acostumbrados a hacer aquí: inventar, fantasear, hablar mal de los demás...", comentó el presentador.

"Igual si no está lo malo, lo bueno no da gusto. Mejor no seguir pensando en una vida eterna cuando somos incapaces de llenar de contenido bueno 80 o 90 años, nos pasamos la mitad del tiempo aburridos o renegando", aseguró en el monólogo.

Y añadió para concluir que "estoy casi seguro de que después de un año en la vida eterna estaríamos hartos y deseando morirnos de una puñetera vez. La vida es importante y es bonita porque se acaba, por eso nos agarramos a ella con uñas y dientas, a lo mejor si fuera eterna no había quien la aguantara. La vida es corta y además se acaba, no pierdas el tiempo enfadándote".