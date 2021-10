Abril Zamora comenta en 'El hormiguero' la visualización del colectivo LGTBI: "Es importante estar en los sitios"

Abril Zamora fue la protagonista de este miércoles en El hormiguero donde presentó su nueva serie, Todo lo otro, donde es la protagonista, directora y guionista, y que se estrenará el próximo 26 de octubre en HBO Max.

Tras comentar con Pablo Motos algunas curiosidades tanto de la ficción como de su vida personal, y explicarle al presentador cómo funcionaban las aplicaciones de citas, el valenciano quiso abordar otros temas con la invitada.

"No te gusta considerarte un referente de nada, el hecho de ser trans no es una cosa que te defina, pero piensas que es importante estar en los sitios", afirmó Motos.

"Sí, es importante estar en los sitios. Recibo muchos mensajes de padres, madres, niños y niñas trans que se alegran mucho de verme y comprobar que una persona como yo es feliz", respondió Zamora.

Abril Zamora, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

La invitada aseguró que "antiguamente la transexualidad se asociaba a algo sórdido, y creo que es bueno que se vea que es gente que se dedica a otras cosas. Muchas veces me fuerzo a ir a los estrenos, que lo odio, porque creo que es importante que me vean".

"Me gusta estar en los sitios como persona trans sin hablar de la transexualidad porque creo que es importante y es el siguiente paso en la visibilidad y en la integración", añadió la actriz y directora.

El presentador señaló que "es muy bueno tu punto de vista, no es el centro, pero es importante verlo". Zamora comentó que "frivolizo con mis amigos sobre mi transexualidad, como lo hago por ser alta, rubia o lo que sea. Es bonito reírme de eso también".

"¿Cómo fue de importante tener tu propio DNI como mujer?", quiso saber el presentador. "Fue muy importante porque a nivel legal era putada, con mi anterior documento de identidad, coger un avión o un paquete en Correos", recordó la invitada.

"Siempre era una movida escandalosa y me daba mucha inseguridad. ¿Quién es nadie para decirme quien soy y quien dejo de ser? Sé que soy una mujer y el Estado no me tiene que impedir tener un DNI donde ponga esto", afirmó Zamora.

La actriz explicó que "fue un camino muy lento, con la pandemia tardaron mucho más en entregármelo, y era muy frustrante porque cada que lo tenía que enseñar era un horror. Para hacerlo tuve que llevar un certificado psiquiátrico para que un psiquiatra certificara que era una mujer".

"También exigían que estuvieras dos años tomando hormonas cuando hay muchos que no pueden, no quieren o no les sienta bien. Es injusto que pasar por ese proceso para obtener tu DNI, pero la final lo conseguí", concluyó.