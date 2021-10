Abril Zamora sorprende a Pablo Motos en 'El hormiguero' explicándole como funcionan las aplicaciones de citas

Abril Zamora visitó por primera vez el plató de El hormiguero este miércoles para presentar su último trabajo, la serie Todo lo otro, donde es la protagonista, directora y guionista.

Se trata de una dramedia de ocho capítulos que se estrenará el próximo 26 de octubre en HBO Max, día que también hará su debut en nuestro país de este servicio de suscripción de video a la carta en streaming.

Abril Zamora ha creado, escrito, dirigido y protagonizado la serie “Todo lo otro” que se estrena el 26 de octubre en @HBOMaxES #AbrilZamoraEH pic.twitter.com/uGqMnvkTDK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2021

La actriz le comentó a Pablo Motos nada más sentarse en la mesa del programa de Antena 3 que "estoy acojonada de estar aquí, la verdad es que impone bastante".

El presentador le preguntó si era muy complicado ser protagonista, directora y guionista de la serie: "No, incluso llegué a darle instrucciones a los actores desnuda si estaba en una escena de sexo. A ellos les chocaba, a mí, no".

En la serie hay situaciones de citas que acaban bien y otras que acaban mal, pero Motos quiso saber si Zamora era usuaria habitual de las aplicaciones de citas: "¿Claro que sí! Yo tengo una y me he acostado con las personas equivocadas, pero siempre hay lago enriquecedor", exclamó la invitada.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"La gente no se lo cree, pero jamás he usado Tinder, ni tampoco he entrado nunca en Twitter ni he probado un huevo frito", afirmó el valenciano, para sorpresa de la actriz y de los espectadores.

Tras escucharle, Zamora procedió a explicarle su funcionamiento: "Vas mirando las fotos como cuando cambiabas cromos: Este sí, este no... y si te gusta y a la otra persona le gustas, ya empiezas a hablar y, si te interesa, quedas".

"Puede ser un fracaso o no, pero lo guay es hablar. Las fotos que pone la gente suelen ser de deportes de aventura o con animales y quedas, aunque no siempre para follar, también para tomar una cerveza y a lo mejor luego haces algo, o no".