Las víctimas piden "preservar la memoria" para que el silencio no "legitime" el terrorismo de ETA

Que las víctimas de ETA no caigan en el olvido para que no se repita lo ocurrido. Esa fue la principal demanda que las víctimas de la banda terrorista trasladaron este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el homenaje organizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ubicado en Vitoria-Gasteiz, con motivo del décimo aniversario del anuncio del fin de la violencia armada de la banda terrorista.

Dori Monasterio, hija de Fermín Monasterio, un taxista que ETA mató a tiros en 1969 en Bilbao -fue el primer civil asesinado por la banda-, pidió "preservar la memoria" para no "legitimar con el olvido todo el sufrimiento". "La memoria debe ser contada a nuestros jóvenes para que la violencia no se repita, para no caer en el olvido y la indiferencia", subrayó Toribio, que puso en valor las visitas de víctimas a centros escolares y universitarios.

Además, lamentó que durante años "el silencio y el miedo" estuvieran "muy presentes" en su familia y en "gran parte de la sociedad, que junto a las instituciones decidió mirar hacia otro lado durante muchos años". "Toda mi vida ha estado marcada desde el día en que el asesino de mi padre y la dictadura de ETA decidieron matarlo", explicó.

También tomó la palabra Alberto Muñagorri, a quien la barbarie terrorista dejó sin una pierna por la onda expansiva de una mochila bomba colocada por ETA en Renteria (Gizpukoa) en 1982, cuando apenas tenía 10 años. "Era un niño que se disponía a jugar con sus amigos, se quedó mirando aquella mochila... e hizo explosión", recordó Muñagorri, quien lamentó el "sufrimiento, dolor y tristeza" que inundó a su familia tras la desgracia.

En su intervención, dijo que mucha gente se sintió "aliviada" y "optimista" cuando ETA anunció el fin de la violencia y que pensó que era el momento de "pasar página". Pero para "pasar página" sobre el terrorismo etarra, advirtió, "primero hay que escribirla y leerla", y "deslegitimar la violencia". "¿Para qué tanta violencia? ¿Para qué tanto sufrimiento?", se preguntó Muñagorri, quien subrayó que "los más jóvenes tienen que conocer lo ocurrido" para que "nunca" empleen la violencia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo por su parte que "en esta década el Estado no ha desatendido a las víctimas" y que "las instituciones van a seguir cumpliendo" con ellas, porque "ninguna democracia plena es digna de tal nombre si no reconoce a los que han sido perseguidos y amenazados". "Todos los estados democráticos tenemos deber de memoria", remachó.

Grande-Marlaska añadió que ETA fue "vencida por el Estado de derecho", que le infligió "una derrota sin paliativos, porque [la banda terrorista] no alcanzó ninguno de sus objetivos políticos". "ETA sucumbió por la fortaleza de la sociedad española", apuntó el ministro, quien subrayó que desde 2011 se ha capturado a otros 241 terroristas.

El acto de este miércoles, sin embargo, no contó con la asistencia de colectivos de víctimas como Covite, que en un comunicado sostuvo que "las consecuencias del final de ETA negociado las están pagando las víctimas con la impunidad", algo que a su juicio “ningún gobernante ni ningún político está dispuesto a reconocerlo”, y subrayó que "no comparte el relato de la derrota de ETA a manos del Estado de derecho".

"Valoramos mucho el inmenso trabajo realizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo para que queden registrados los hechos históricos en relación con el terrorismo de ETA, así como para que la memoria de las víctimas ocupe el centro del relato del terrorismo, pero no iremos a ningún acto en el que se proclame la victoria de la democracia sobre ETA", argumentó Covite.

En esa línea, el colectivo criticó las “cesiones” que a su juicio hicieron los presidentes Zapatero y Rajoy para acabar con la actividad de ETA. “En ese sentido, no hay ninguna duda de que estamos mucho mejor que hace diez años. Pero si ETA ya no nos mata, no es porque se le haya derrotado con el Estado de derecho, sino porque se negoció con la banda las condiciones de su final”, insistió el colectivo.