El programa 'PrehisCan' divulgará la prehistoria cántabra con muestras, charlas y un escape room

La iniciativa del IIIPC, centro mixto de la Universidad de Cantabria, el Gobierno autonómico y Santander Universidades, ha sido presentada este miércoles en un acto en el que han participado el rector de la UC, Ángel Pazos; el vicepresidente de la comunidad, Pablo Zuloaga; el director del instituto, Jesús González; y su homóloga del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás.

Según han explicado, 'PrehisCan' es un programa anual que se desplegará entre este mes y junio del año que viene, periodo en el que recorrerá Cantabria con diversas propuestas. Entre las mismas figura la muestra '¡Inmersión! Buceando en la Prehistoria', pero también habrá charlas, talleres y un 'escape room'.

La exposición se ha adaptado a personas con discapacidad visual a través de la aplicación NaviLens como sistema de señalética y la versión NaviLens GO a modo de audioguía, y se han añadido recursos adicionales que completan la visita.

Ramales de la Victoria, que alberga el yacimiento del Mirón y otras cuevas de relevancia, acogerá las primeras citas de 'Prehiscan', del 14 al 24 de octubre.

Después, el programa se trasladará a Puente Viesgo, entre el 11 y el 21 de noviembre, y terminará el año en Castro Urdiales, del 9 al 19 de diciembre.

En 2022 las actividades llegarán a Santillana del Mar, el Museo de Altamira, la Fundación Comillas, Camargo, Rionansa, Villaescusa, Val de San Vicente y otros municipios pendientes de confirmar.

Las propuestas cuentan con la colaboración y financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno regional y Banco Santander, además de los ayuntamientos que albergan la convocatoria.

TRES HITOS HISTÓRICOS

El director del IIIPC explicó que 'Prehiscan' está orientado a acercar la investigación en Prehistoria y sus resultados, así como las actividades culturales, "a los entornos rurales y semiurbanos, a sus usuarios naturales y legítimos, que son los habitantes de los municipios donde se ubican los yacimientos arqueológicos".

"La idea es dar a conocer dónde está la información que permite estudiar el pasado, en su contexto y con referentes amplios e internacionales", agregó González.

Para ello se abordan en las actividades tres hitos históricos: las primeras poblaciones de la región (neandertales); la eclosión del paleolítico; y la revolución neolítica.

Y también, temas relacionados con el cambio ambiental y con la conservación del arte prehistórico, con varios niveles de lectura y formas diversas de acceso a los contenidos.

En el acto de presentación el rector se refirió al IIIPC como "una de las una de las joyas de nuestra actividad investigadora" por su "enorme calidad" y destacó además la importancia de PrehisCan, porque "lo que no se explica, lo que no llega a la sociedad, no existe".

El vicepresidente subrayó la referencia que representa Cantabria en la investigación científica del arte rupestre y la necesidad de divulgar y difundir los resultados, avances y descubrimientos como forma de garantizar la protección y conservación del patrimonio prehistórico regional.

En este sentido, Zuloaga reafirmó el compromiso del Gobierno regional con la protección, divulgación y puesta en valor del arte rupestre de Cantabria, y su papel como elemento activador del turismo cultural.

Finalmente, la directora de Altamira apuntó que las tres instituciones representadas en el IIIPC visibilizan "las funciones que nos unen: la investigación y la divulgación" y recordó que son los miembros del instituto los que realizan el seguimiento de las condiciones de la cueva y su riesgo geológico.