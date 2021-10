Jota Abril: "La telebasura no existe, es un concepto demodé"

Es difícil imaginar a Jota Abril sin esbozar una sonrisa. Divertido, soñador e incapaz de quedarse de brazos cruzados, este jienense de 46 años se ha convertido en el presentador de moda. No solo porque destaque como segundo a bordo en el buque de Susanna Griso, sino porque desde el pasado septiembre despierta a los oyentes de Melodía FM con una voz que suena a verdad y familia. La misma que se escucha revolotear mientras atiende la llamada de 20minutos.

Está en plena cresta de la ola, ¿qué supone estar copresentado 'Espejo Público'? Estoy en el sitio en el que quiero estar. Estoy profundamente agradecido a Antena 3 por la confianza que ha depositado en mí. Estuve haciendo la sustitución de verano y me han permitido continuar esta temporada haciendo lo que más me gusta: comunicar. A pesar de todos los años y los programas, sigo aprendiendo de televisión, ahora con Susanna Griso.

¿Es tan seria como aparenta? ¡Para nada! Es una persona muy divertida, parece mucho más seria de lo que es en realidad. Es muy cariñosa, empática y muy noble, lucha por la gente que tiene a su lado. Tiene la capacidad de dotar al programa de un ritmo fantástico. Por no hablar de su atractivo…

Se da la casualidad que tiene como colaboradora a Mariló Montero, con la que también trabajó en Televisión Española, ¿cómo la ve en esa faceta? Está siendo absolutamente libre. La percibo muy contenta, porque va a los programas que quiere y dice lo que quiere decir, sin tapujos. Verla opinar de política, por ejemplo, sin filtros es maravilloso.

Ya solo le falta allí María Casado para cerrar el círculo… La verdad es que sí. Me iría con las tres a hacer algo tipo Friends porque, sinceramente, las quiero mucho. Las tres han sido clave en mi trayectoria profesional y me han aportado mucho. En el caso de María tenemos una relación muy especial, hemos vivido mucho juntos.

jota abril Jaén, 1975. Presentador de televisión, radio y eventos. Debutó a los 25 años en 'Playmusic', de Canal 7. Ha pasado por programas como 'La mañana' (TVE) o 'Mi gran noche' (Canal Sur). Actualmente, copresenta 'Espejo Público', en Antena 3, y está al frente del 'morning' de Melodía FM.

Viví aquella relación que nació de La Mañana de TVE, ¿qué significa ella para usted? En este mundo, el de la televisión, repleto de celos, encontrarme y trabajar con María fue un oasis. La sigo teniendo en mi vida y espero que esté en ella todo el tiempo que quiera.

Hablando de TVE, ¿considera que es un servicio útil? Debería serlo. Creo que está intentando encontrar su sitio con todos los cambios que se están planteando. La televisión pública es muy necesaria, no hay nada más que fijarse en la de Canarias y el trabajo excepcional que se está haciendo con la erupción del volcán. Por primera vez no se ha politizado un acontecimiento así, se han aunado esfuerzos.

¿Cree que tenemos, entonces, una televisión de calidad en nuestro país? Por supuesto. Estoy convencido de que no hay nada más democrático que el mando del televisor y que hay ofertas para todos los gustos. Me niego a decir que, entre todo el catálogo de propuestas, no haya una que no sea interesante.

Entonces, ¿eso de la telebasura es un mito? No existe. La telebasura es un concepto demodé que desprestigia mucho más al espectador que al que hace la televisión. Hay formatos que no me gustan, que no son los que me representan. Simplemente, no los veo. No los desmerezco, no soy quien.

No me diga que no le gustaría presentar un programa como 'Sálvame'… No me vería en un programa así, porque soy poco de entrometerme en las vidas ajenas. Pero Sálvame tiene una audiencia acumulada diaria que no se puede cuestionar, hay muchos profesionales defendiendo y trabajando en ese programa. Los contenidos del corazón no son tanto lo mío…

Pero usted y yo hemos compartido sofá hablando de Isabel Pantoja… Sí, y muy bien que lo pasamos. Ahí tocó hacerlo y se hizo. El corazón como está planteado a día de hoy no me apasiona, Isabel no sería una persona que me despertara demasiado interés para entrevistar.

¿Y a quién llevaría a 'Espejo Público'? Me encantaría y me haría muchísima ilusión poder entrevistar al rey Felipe. Tuve una audiencia con él por un asunto de la Academia de la Televisión y salí de allí con una percepción fantástica. Me habría quedado horas hablando con él. Es un hombre muy preparado, muy cercano, que debería dejarse conocer más.

"La familia es lo más importante para mí. Los éxitos, pero también los fracasos, se sobrellevan mejor junto a ella"

Además de copresentar en Antena 3, por las mañanas madruga en MelodiaFM. Imagino que es usted de echarse la siesta. No, pero cuando llegan las diez de la noche caigo rendido. Me levanto a las cinco y a las siete ya estamos en el aire con un programa musical que recorre las canciones de los 70 y los 80. Tengo un equipo con el que me entiendo muy bien. También estamos preparando los Premios Iris, que van a ser muy diferentes este año. Acabamos de rodar para ofrecer algo totalmente innovador.

Con tanto trabajo, ¿tiene tiempo para su vida personal? La familia es lo más importante para mí. Los éxitos, pero también los fracasos, se sobrellevan mejor junto a la familia, y a mí me gusta mucho estar acompañado por los que me quieren. Mis hijos y mi mujer son muy importantes para mí.

Es padre de hijas pequeñas, ¿cómo está viendo la polémica suscitada por 'El juego del calamar'? No la entiendo. En mi casa tengo la potestad para decidir qué contenidos se ven o cuáles se descartan. Mis hijas no verán esa serie, no tienen edad para hacerlo, aunque crean que sí.