López Miras: "es duro que el Gobierno central suba los impuestos a aquellos que más lo necesitan"

"Es muy duro que se les suban los impuestos a aquellos que tienen que usar utensilios de plástico; o se les suba el diésel a aquellos que tienen que usar su vehículo, muchas veces compartido, para ir a trabajar de sol a sol", según López Miras. Además, ha considerado "duro" que se les "suba el precio del butano" a aquellos que lo necesitan "día a día para cocinar o ducharse"; y ha criticado que "subir el precio de la luz un 200% es pobreza energética".

"Para mí también es muy duro que todos los ciudadanos de la Región, con independencia de lo que ganen o no, tengan que pagar un peaje cada vez que quieran coger su coche y desplazarse por las carreteras de la Región", ha aseverado.

López Miras ha contestado de esta forma al secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Diego Conesa, quien le ha preguntado si considera que el Gobierno murciano "está haciendo lo necesario para reducir los índices de pobreza y exclusión social en la Región".

En este sentido, López Miras ha reprochado que "todo lo que haga cualquier gobierno y cualquier administración para reducir la pobreza y la exclusión social siempre será poco", pero le ha trasladado que el Ejecutivo murciano "está invirtiendo todos sus recursos y haciendo todo lo que está en su mano para luchar contra esta lacra y ayudar a los que más lo necesitan".

"ESTAMOS EN LOS INFIERNOS DEL FRACASO"

Conesa ha criticado que López Miras preside un Consejo de Gobierno "de derecha extrema y de extrema derecha, más que de centro-derecha". Asimismo, ha alertado del "gravísimo aumento de las desigualdades económicas, sociales y ambientales en la Región, que son la gran amenaza de nuestra tierra, de nuestra gente y también de nuestra democracia".

"Señor López Miras, no sé si coincidirá conmigo en que este debería ser uno de sus principales objetivos políticos: sacar a la Región de Murcia de los peores rankings, que es donde nos encontramos ahora mismo", según Conesa, quien ha reconocido que "es muy duro pensar que uno de cada tres hombres y mujeres de la Región lo pasan muy mal o no llegan a final de mes".

Además, ha considerado "muy duro" saber que "para combatir esta situación, la Región de Murcia está calificada como la segunda comunidad autónoma con peores servicios sociales, algo que es competencia del Gobierno autonómico".

"Es muy duro saber que estamos en los infiernos del fracaso y del abandono escolar, que es su competencia", ha trasladado a López Miras. Asimismo, Conesa ha lamentado que Murcia es "una de las comunidades con pensiones más bajas de España, y una de las autonomías con mayor tasa de pobreza, de desigualdad y de casos de contaminación ambiental, que también es responsabilidad del Gobierno murciano".

CONESA: "CUMPLA EL PACTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA"

Conesa ha señalado que él también cree que la Región es "la mejor tierra del mundo, por sus condiciones naturales y sociales", pero ha puntualizado que la realidad "es otra". Por eso, ha señalado que tanto el PP como el PSOE, entre otros partidos, firmaron el 21 de mayo de 2019 el segundo pacto de lucha contra la pobreza impulsado por la EAPN.

Pues bien, ha señalado que la Red EAPN señala en un informe reciente que, dos años y medio después, "no se ha hecho absolutamente nada en el 58% de las medidas" y que "solo tres de 50 de las medidas son las que ha cumplido la Comunidad", es decir, el 6%.

Por eso, ha recordado que el PSRM propuso al Gobierno regional duplicar los recursos para la Renta Básica a cambio de aprobar los Presupuestos de la Competencia, porque es la herramienta del Gobierno regional para "combatir los casos de pobreza extrema". En cambio, critica que López Miras "no quiso cumplir ese compromiso". Por eso, ha culpado a López Miras y a su Gobierno de "recortar el presupuesto del año 2020 para Renta Básica 1,9 millones y que congeló en 2021".

"Incumplieron su palabra, y ahora usted dirá que esto es culpa del Gobierno de Sánchez por la subida de la luz", ha estimado Conesa, quien ha culpado a López Miras de "recortar un millón de euros en el programa presupuestario cuyo objetivo número 7 consiste, precisamente, en paliar los efectos de la pobreza energética junto a los ayuntamientos".

Ha criticado que la Región tiene "el peor Gobierno autonómico de toda Europa". Y es que ha señalado que cuenta con unas aguas "que ha contaminado el Ejecutivo murciano y su inacción en estos 25 años; y siguen ofreciendo una imagen lamentable de la Comunidad en el exterior, tanto política, como social y ambiental, que nos lastra ante cualquier apuesta sostenible de futuro".

En este sentido, ha pedido a López Miras "que cumpla, alguna vez, algo de lo que firma, y que lo primero que intenten cumplir sea el Pacto de lucha contra la pobreza que firmó en 2019".

"COMPROMISO DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN"

"No entiendo cómo entre los diputados de su grupo o los afiliados de su partido, no hay nadie que no le recomiende que supere ya la moción de censura", según López Miras, quien recuerda que "fue una chapuza y salió mal", pero le ha instado a "superarlo".

"Usted no defiende a la Región de Murcia, solo a Pedro Sánchez", según López Miras, quien ha defendido que su Gobierno "por supuesto que está implementando medidas para ayudar a los que menos tienen, intentar reducir la brecha social y los índices de pobreza". De hecho, ha recordado que la población en riesgo "descendió" desde 2015, aunque ha admitido que los niveles "se volvieron a elevar" con la pandemia.

Para demostrar el "compromiso del Gobierno de la Región", López Miras ha ensalzado que un la financiación para el apoyo a programas de entidades para combatir la pobreza ha aumentado un 12,36%, es decir, dos millones de euros; y el Ejecutivo murciano "ha incrementado un 20% las subvenciones para la red de lucha contra la pobreza y exclusión social".

Asimismo, ha señalado que la Comunidad "ha destinado 300.000 euros por primera vez para impulsar la Ley de Servicios Sociales; ha favorecido la contratación de 80 profesionales para el Servicio de atención primaria de los ayuntamientos; ha aumentado la financiación para las prestaciones básicas en los municipios; se han subvencionado proyectos de empleabilidad con más de 2.500 itinerarios".

Asimismo, ha señalado que el Ingreso Mínimo Vital que ha puesto el Gobierno central "ha dejado al margen en la Región de Murcia al 75% de las familias vulnerables solicitantes con necesidades reales".

Igualmente, ha defendido que el Gobierno de la Región "ha hecho lo más importante para reducir la pobreza: crear empleo y puestos de trabajo", mientras que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo este martes "que Murcia ha sido la segunda comunidad que más puestos de trabajo ha creado en el último año".

"Y somos una de las comunidades que más autónomos ha creado durante el último años; y en la Región se crean cada día ocho empresas frente a cinco que se crean en el resto de España", según López Miras, quien ha explicado que su Gobierno consigue estos resultados "bajando impuestos mientras que otros los suben, reduciendo burocracia mientras otros quieren hacer un Estado con más trabas".