El nuevo decreto ley de las energías renovables de Cataluña pretende "minimizar el impacto social" de los proyectos ofreciendo un papel más activo de la ciudadanía en todo el proceso. El texto obliga a los promotores a informar previamente a la población de la zona afectada de su interés, hacer una oferta de participación de como mínimo el 20% en el proyecto, y contar con el "compromiso" de al menos los propietarios de la mitad de la superficie afectada.

Para retardar las posibles expropiaciones forzosas, el decreto obliga a contar con el 85% de los terrenos para hacer la declaración de utilidad pública. En caso de no tener este nivel de acuerdo, se podrá activar el proceso de expropiaciones igualmente una vez se reciba la autorización energética.

El decreto, que se aprobará el martes que viene en el Consell Executiu, pretende evitar que un territorio se entere del interés de un promotor por construir un parque eólico o fotovoltaico en la zona una vez el proyecto sale a información pública y hay ya poco tiempo para hacer alegaciones.

Oferta de participación del 20%

Así, antes de poder hacer la solicitud de autorización administrativa del proyecto, los promotores tendrán que acreditar que han anunciado públicamente su proyecto en al menos dos medios de comunicación locales o comarcales, y haber hecho una jornada pública de información y presentación de sus planes –presencial o telemática- con la oferta a entes públicos y privados locales de participar en al menos un 20% de la propiedad o la financiación del proyecto.

La oferta se ha de dirigir a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, del mismo municipio, las localidades vecinas o la comarca. En el caso de las personas físicas hará falta que lleven al menos dos años empadronados en sus municipios, mientras que las jurídicas tendrán que tener el domicilio social como mínimo, también, desde hace dos años. En el caso de cooperativas o comunidades energéticas un mínimo de 50 socios han de cumplir con este requisito.

Los impulsores del futuro parque renovable no tendrán que contar con la aceptación de esta oferta de participación de al menos el 20% para poder solicitar la autorización administrativa del proyecto, pero sí que tendrán que acreditar haberlo intentado.

El "compromiso" de la mitad de la superficie

A partir de aquí, y antes de salir a información pública, el proyecto también tendrá que haber mantenido un diálogo con al menos los propietarios del 50% de la superficie afectada. Según un borrador del decreto, se trata de contar con un documento que acredite "la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad" de los terrenos.

Con todo y con eso, fuentes de Acció Climàtica apuntan que no se trata de contar en esta etapa con una aceptación formal de venta, pero sí de un compromiso del interés de los propietarios en formar parte del proyecto, ya sea vendiendo, alquilando o en régimen de usufructo.

El Govern trabaja en una modificación del código civil catalán para cambiar la ley de la propiedad horizontal y permitir que el derecho a generar energía se pueda garantizar sin necesidad de que haga falta el apoyo de una mayoría cualificada de los propietarios de una finca

De hecho, la iniciativa de energía renovable podría acabar tirando adelante si el 50% de propietarios que se habían comprometido a ofrecer los terrenos se acaben echando atrás. Pero para poder avanzar en alcanzar los diversos –y largos- trámites públicos necesarios para recibir la autorización final, sería necesario primero que se hubiesen mostrado a favor, para ir pasando etapas.

Se retrasa la declaración de utilidad pública

Asimismo, y para evitar que los posibles propietarios afectados por un proyecto de energías renovables descubran por sorpresa que un promotor quiere expropiarles los terrenos, el decreto también pretende retardar lo máximo posible la declaración de utilidad pública de los proyectos, que implica la expropiación forzosa.

En este sentido, los promotores tendrán que acreditar que tienen el apoyo de los propietarios del 85% de la superficie que les interesa antes de poder hacer esta declaración pública. Si no lo tienen, y el proyecto consigue superar todos los trámites administrativos y medioambientales, la declaración de utilidad pública –ergo, el anuncio de expropiaciones forzosas- se haría justo antes de la autorización final.

Según explican desde la conselleria que dirige la republicana Teresa Jordà, el objetivo de este mecanismo es evitar que se presenten proyectos y expropiaciones sin conocimiento de los propietarios y del territorio y ayudar a minimizar las expropiaciones forzosas.

El objetivo, según el Govern, es conseguir un modelo energético "sostenible y respetuoso con el territorio" que se desarrolle "de forma acordada y con la cooperación de todos los agentes territoriales". Así, se refuerza la idea del "consenso social" y el objetivo de conseguir "garantías de un trato justo" para las zonas rurales y pequeños municipios afectados.

En todo caso, todos estos requerimientos no imposibilitan sino que dificultan que un proyecto con poco consenso en el territorio tire adelante. Un escenario difícil, pero que podría llegar a prosperar si la promoción va cumpliendo trámites y tiene el vistobueno de las autoridades públicas y ha superado todos los requerimientos administrativos, energéticos, urbanísticos y medioambientales.

Más suelos y proyectos pequeños

El decreto también actualiza el tipo de suelos en los que se pueden promover proyectos de energías renovables, que ya no serán únicamente los no urbanizables. Así se añaden los suelos urbanizables, tanto los desarrollados como los no desarrollados, para dar más opciones a las ciudades y zonas urbanas de tener un papel en la transición energética.

Por otra parte, se priorizará el trámite de las instalaciones que conecten a media tensión o sean inferiores a 5MW, promoviendo un modelo "de autosuficiencia energética compartida", en el que las comunidades locales estén en el "centro" de la producción.

Impulsar el autoconsumo

El Govern también quiere impulsar el autoconsumo, y por eso trabaja en una modificación del código civil catalán para cambiar la ley de la propiedad horizontal y permitir que el derecho a generar energía se pueda garantizar sin necesidad de que haga falta el apoyo de una mayoría cualificada de los propietarios de una finca. También se quiere promover que un propietario pueda tirar adelante este tipo de instalaciones si son en espacios de uso privativo.

La medida se impulsa en línea con el cambio que ya se hizo hace unos años, también en el código civil, para permitir la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en parkings comunitarios.

El Govern prevé igualmente desplegar una red de técnicos comarcales para "dar apoyo a los municipios" que tienen sobre la mesa proyectos de energías renovables

La modificación, en todo caso, se ha de tramitar a través de Justícia e implica también la opinión del Consell de Codificació de Catalunya. Por ahora, no está claro si se incorporará en el decreto de renovables o se aprobará más adelante.

El Govern también quiere, que para poder ofrecer los excedentes generados desde una instalación de autoconsumo en la red, solo haga falta estar registrado, y recortar de este modo el papeleo actual.

Más expertos en el territorio y un plan territorial

En el proceso de transición energética, el Govern prevé igualmente desplegar una red de técnicos comarcales para "dar apoyo a los municipios" que tienen sobre la mesa proyectos de energías renovables. Estos nuevos técnicos, que estarán disponibles en los próximos seis meses, también tendrán que ayudar a definir el Pla Territorial Sectorial de Renovables.

Según explican desde la conselleria de Jordà, este plan se tendrá que aprobar durante el segundo semestre de 2023, y tendrá que incluir los espacios de cada comarca que pueden acoger instalaciones de energías renovables –o que ya las tienen.

Desde Acció Climàtica, la consellera Teresa Jordà admite que una moratoria como la que querría la CUP "no se puede hacer" porque se ha de impulsar la transición energética, pero asegura que el decreto propuesto por el Govern es "el mejor" posible. La actual, apunta la consellera, "incendia" el territorio, ya que da poca voz a los ciudadanos.

En el Departament confían en que el decreto alcanzará un consenso dentro del arco parlamentario, y apuntan que es un punto de partida en la creación de un modelo energético catalán que ponga la cohesión territorial como uno de sus ejes prioritarios.