La Comunitat Valenciana registra 211 casos de abusos a menores desde junio de 2020

Según ha detallado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, desde junio de 2020 se han producido cien agresiones a menores por parte de personas con parentesco, 75 sin y 39 casos en los que no se conoce el parentesco.

Los agresores son en su mayoría mayores de edad (118), frente a otros 54 menores y 39 personas cuya edad se desconoce. Respecto a la profesión de los agresores, ninguno de ellos pertenecía al sistema de protección; uno era de un centro educativo, otro era un profesional de actividades de ocio y deportivas, dos de otros centros, 162 de personas ajenas al sistema de protección y 45 que se desconoce.

En concreto, se trata de 83 casos en domicilios familiares, 21 en la vivienda de la persona agresora, 16 en residencias de acogida, 15 en la calle, tres en el centro educativo, dos en el centro socioeducativo, tres en otros espacios educativos, 29 en otros lugares y 39 en sitios que se desconocen.

Mónica Oltra (Compromís) ha desglosado estos datos en el pleno de Les Corts en respuesta a una interpelación de la síndica de Vox, Ana Vega, quien ha cargado duramente contra ella y ha criticado la política de atención a menores.

OLTRA: "SOLO LES INTERESA UN CASO POR EROSIÓN POLÍTICA"

Por contra, la vicepresidenta le ha espetado que los niños tutelados "no le interesan", sino solo echarla de su escaño. "A ustedes solo les interesa un caso, y les interesa simplemente por la erosión política", le ha reprochado sobre la condena a cinco años a su exmarido por abusar sexualmente a una menor tutelada. Ciudadanos ha pedido la reprobación de Oltra por este caso, algo que no saldrá adelante en la votación de este jueves gracias a la mayoría del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem).

En su intervención, la síndica de Vox se ha preguntado "cuántos casos puede haber por ahí que no se atreven a denunciar" y ha señalado a Oltra que "también son culpables los que son conocedores y se quedan de brazos cruzados", además de acusarle de bloquear una comisión de investigación al respecto. "No vamos a parar hasta que la veamos salir por esa puerta y no volver a entrar nunca", ha atacado.

Oltra, también portavoz del Consell, le ha contestado recordando cuando dijo hace años en el mismo hemiciclo que "saldría por esta puerta con la cara bien alta", ante las críticas de una persona que ha recordado que "aunque acabó en prisión, tenía bastante más clase y se llamaba Rafael Blasco", exconseller con el PP.

Ha rechazado así que Vega "sube impunemente a mentir al estrado como ilustre diputada", además de rebatir al representante del PP Alfredo Castelló -quien ha intentado intervenir desde su escaño- que no les hacen falta "señoros para debatir entre dos diputadas".

"YO TRABAJÉ MUCHO Y VOSOTROS, BIEN POCO"

En su contrarréplica, Oltra también se ha preguntado "para qué quiere una comisión de investigación" cuando Vox tiene "cuatro peticiones de documentación esperando a que recojan los papeles" y la síndica "no es capaz de levantar sus posaderas".

"Yo he sido diputada de la oposición y fui a revisar cajas y cajas de documentación, trabajé mucho y vosotros trabajáis bien poco", ha enfatizado, tras lo que ha acusado a este partido -"los del orden y la ley"- de "denigrar" la actuación policial y judicial en este caso. Y ha negado las acusaciones de fascista que le ha lanzado la síndica de Vox "como hija de gente trabajadora, de luchadores antifascistas: No me vais a hacer bajar la cara".