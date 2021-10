'Vamos Juan' y 'Maricón Perdido', ondas 'ex aequo' en la categoría de mejor series de comedias

Lo ha anunciado este miércoles desde los estudios de Radio Barcelona - Cadena Ser el secretario general de los Premios Ondas, Jaume Serra, en una edición que supera un año más el récord de participación: 550 candidaturas de 17 países.

También se galardona al programa 'Què t'hi jugues' (Ser), los servicios informativos de la Cadena Ser en Canarias por la cobertura de la erupción volcánica, la actriz Vicky Luengo por 'Antidisturbios' (Movistar+) y el presentador Roberto Leal de 'Pasapalabra' (Atresmedia).

Además, otorgan un Ondas al Concurso Nacional de Podcast Escolar promovido por Eloquenze (RNE) como mejor idea radiofónica, a 'El Pirata y su banda' (Rock FM) con una mención especial del jurado a mejor programa de radio y, 'ex aequo', a 'Deforme Semanal Ideal Total' (Radio Primavera Sound) y 'Estirando el chicle' (Podium Podcast) como mejores programas de emisión digital.

En televisión, los Ondas han premiado al contenido de Playz (RTVE) como mejor programa de entretenimiento, a mejor presentador a Roberto Leal (Atresmedia) y a mejor programa de actualidad o cobertura especial al campeonato de fútbol Euro2020 (Mediaset).

'ANTIDISTURBIOS': 2 PREMIOS

Como mejor serie de comedia, el Ondas ha reconocido 'ex aequo' a 'Maricón Perdido' (TNT) y 'Vamos Juan' (HBO), mientras que el premio a la mejor serie de drama ha recaído en 'Antidisturbios' (Movistar+), serie que también se ha llevado el galardón para la mejor intérprete femenina en ficción para la actriz Vicky Luengo, y Álvaro Morte, por su interpretación del profesor en 'La Casa de Papel' (Netflix) en la categoría masculina.

El premio a la mejor emisión por cadenas no nacionales ha sido para la cobertura relacionada con la erupción del volcán en La Palma (Televisión Canaria), y el mejor documental para 'Eso que tú me das' (Atresmedia).

MÚSICA Y PUBLICIDAD

En la categoría de música, los Ondas han premiado la trayectoria de Mikel Erentxun, y han reconocido como fenómeno del año 'ex aequo' a Aitana y Pablo López.

Los Premios Ondas Nacional de publicidad han reconocido 'ex aequo' 'Subidón de verano' de la agencia Sra. Rushmore para la Once y 'El viaje que no voy a hacer' de Shackleton para Renfe como mejor campaña de radio, y Contrapunto BBDO como mejor agencia de radio.

APARTADO INTERNACIONAL

Finalmente, en el apartado internacional, los Ondas han premiado a 'La Foresta dei Violini', de Faïdos Sonore de Francia y Radiotelevisione svizzera di lingua italiana SRG SSR de Suiza, como mejor programa de radio.

En televisión, ha ganado 'Nongin Set Cheongin Hana' (Korean Broadcasting System), con mención especial del jurado a 'Asesinato del presidente de Haití', de Caracol Televisión.