Rèpliques del taüt de 'El juego del calamar' i del sarcòfag de Tutankamon, en Funermostra 2021

Aquest esdeveniment, obert fins al divendres 22, és la gran convocatòria professional entorn del sector funerari. Més de 10.000 metres quadrats i prop d'un centenar d'expositors entre empreses, marques i institucions han presentat els seus productes i solucions innovadores al sector després de dos exercicis molt difícils, marcats per la pandèmia.

En el recinte firal s'ha creat un xicotet llac per a mostrar que és possible tindre una opció més 'verda' als cementeris, ja que una artesana ha construït in situ urnes en forma de pedra per a depositar les cendres al peu de l'estany. Es tracta d'una manera diferent de despedir els éssers estimats i una alternativa necessària davant la crisi mediambiental.

També s'ha celebrat una taula redona en la qual s'han presentat alternatives a la inhumació i a la cremació: la hidròlisi alcalina, que consisteix en la dissolució en un tanc de les restes, o la criomació (congelació). Les dos són opcions més ecològiques però encara no estan regulades a Espanya.

"Estem satisfets amb l'afluència de professionals del sector, que han vingut a veure l'escenari del canvi", assegura en un comunicat el president de Funermostra, José Vicente Aparicio, destacant que s'han complit els objectius principals: mostrar alternatives més 'verdes' i sostenibles, "ser més diversos i aprendre de l'experiència viscuda davant una situació tan extrema com la COVID".

La inauguració ha estat encapçalada per Alejandro Ramón com a regidor de Cementeris de l'Ajuntament de València, acompanyat d'altres autoritats i institucions sectorials.