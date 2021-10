Rescatada una dona amb fractura de cama després d'una caiguda quan feia senderisme a Fageca

L'accident s'ha produït sobre les 13:30 hores i s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir a una dona que havia sigut rescatada pels bombers després de patir una caiguda. Fins a allí, el CICU ha mobilitzat una unitat de SVB, l'equip sanitari de la qual ha assistit a la dona per possible fractura de cama.

Posteriorment, la dona ha sigut traslladada a l'hospital General Universitari d'Alacant, en l'ambulància de SVB. Així mateix, en l'operatiu ha intervingut l'helicòpter del consorci provincial del parc de Sant Vicent amb efectius de rescat de muntanya.