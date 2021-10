El TS confirma la condemna a la 'viuda negra' d'Alacant i al seu cuidador per l'assassinat del marit

D'aquesta manera, la sala desestima els recursos de cassació interposats pels dos condemnats contra la sentència del TSJCV, que va augmentar en un any de presó la pena imposada per a cadascun per l'Audiència d'Alacant, en aplicació del veredicte d'un tribunal popular, en apreciar l'agreujant de disfressa en el moment del crim. A ella, a més, se li havia imposat des de la primera instància l'agreujant de parentiu, ja que s'havia casat amb la víctima 15 dies abans dels fets.

Els condemnats també havien al·legat indefensió i lesió al dret a la presumpció d'innocència perquè consideraven que el veredicte no havia complit amb l'estàndard de motivació constitucionalment exigible. El TS, segons la sentència consultada per Europa Press, reconeix que la motivació del veredicte va ser "molt succinta" però considera que les objeccions plantejades es refereixen a aspectes "parcials" d'eixe veredicte, a les quals va respondre la sentència d'apel·lació "explicant la significació i sentit de les respostes donades pel jurat".

A més, afig que el tribunal del jurat "no només va identificar els elements de convicció presos en compte en cadascuna de les seues respostes, sinó que va expressar el seu criteri valoratiu oferint algunes explicacions puntuals".

Per açò, descarta que el veredicte manque de motivació i agrega que, a més, va ser complementat "extensament" en la sentència de l'Audiència que, fent-se ressò del criteri valoratiu del jurat, "va explicar amb detall el procés deductiu seguit des dels indicis fins a les conclusions fàctiques per a afirmar l'autoria de l'acusat i la forma d'execució del delicte".

CITA DE NIT A L'ALBUFERETA

Els fets provats pel jurat arrepleguen que la dona, amb el coneixement i acord de l'altre acusat, amb el propòsit d'acabar amb la vida del seu marit, va concertar una cita amb ell -mai van arribar a compartir vivenda- sobre les 21.30 o 22.00 hores del 20 d'agost de 2018, 15 dies després de casar-se, en un aparcament a l'aire lliure a la platja de l'Albufereta.

La dona li va dir que celebrarien un sopar romàntic a la qual també assistiria el seu cuidador i que tirarien flors en cert lloc en memòria de éssers estimats d'ella. Per a açò, li va comentar que haurien de saltar una tanca i que no s'espantara en veure'ls perquè vestirien roba fosca.

En arribar els dos acusats, vestits peces fosques i gorres per a ocultar els seus trets facials i disminuir la seua aparença habitual, el cuidador es va aproximar a la víctima i va començar a agredir-lo amb un tornavís o instrument semblant. La víctima va retrocedir per a evitar l'agressió fins que van arribar a un espai entre dos cotxes estacionats, on va caure.

Aleshores, l'acusada va subjectar i va colpejar al seu espòs mentre el seu cuidador continuava clavant-li successives vegades el tornavís o instrument que utilitzava fins que va perdre el sentit, i va morir a conseqüència d'una de les ferides que va patir, segons els fets provats.

En la seua sentència, el TS recolza l'aplicació de l'agreujant de disfressa que va ser apreciada pel TSJCV, la qual cosa va suposar un increment de la pena per als dos condemnats, i que no havia sigut considerada aplicable per l'Audiència Provincial.

Per al TS, "l'ús de roba negra, amb una gorra del mateix color, durant la nit i en lloc despoblat, amb la deliberada intenció d'evitar possibles identificacions, és un mitjà objectivament apte per a evitar que tercers puguen adonar-se de l'execució del delicte o puguen identificar als autors".

"Es tracta d'una aptitud que es dedueix sense grans esforços argumentals dels propis fets i que, en aquest cas, està estretament relacionada amb el temps i lloc en què es va produir el delicte, al que no obsta el fet que eixes vestimentes no impediren la identificació i detenció dels autors en donar-se la casualitat que dos persones que feien esport (un d'ells policia) sentiren els crits de la víctima i, en observar atentament el que succeïa, procediren a intervenir", assenyala la sala.

Per açò, assenyala que l'ús de disfressa constitueix una circumstància modificativa de la responsabilitat criminal, que la doctrina categoritza com a objectiva, quan facilita l'execució del delicte i comporta una major desprotecció del bé jurídic.

La sentència explica que l'autor utilitza la disfressa per a no ser identificat i eludir les pròpies responsabilitats i eixa finalitat no només es persegueix quan les dificultats d'identificació s'orienten a la víctima del fet, sinó quan van dirigides a evitar la identificació de tercers.

El jurat popular va declarar culpables per unanimitat a Conchi i a l'amic que actuava com a cuidador, per l'assassinat del marit d'ella, amb el qual la dona, que fingia una discapacitat, s'havia casat 15 dies abans. La 'viuda negra' havia conegut al seu marit a través del seu cuidador, en una processó de la Verge de la Salut, encara que mai van arribar a compartir vivenda.