Foro rechaza subir impuestos y pide revertir las tasas y precios públicos a niveles de 2019

Así lo ha indicado, acompañado del edil de su grupo municipal Pelayo Barcia, en rueda de prensa para presentar las enmiendas a las Ordenanzas Fiscales para 2022.

"Proponemos que se reviertan las subidas que afectan directamente al bolsillo del gijoneses para volver a los niveles de 2019, cuando gobernaba Foro", ha defendido.

"Lo fácil es hacer lo que proponen ciertos partidos minoritarios exigiendo que todos paguemos menos, particulares, autónomos, pymes y grandes empresas, cuando eso es imposible para sostener los servicios públicos, y además, exigen más inversiones y más servicios públicos", han indicado, no obstante.

Martínez Salvador ha apostado por una contención de impuestos, tasas y precios públicos, "especialmente los que paga el ciudadano de a pie", ha señalado.

Entre las 14 enmiendas, están: Bonificaciones de la viñeta a los vehículos afectados por la Ordenanza de Movilidad; Limitar las bonificaciones a los vehículos eléctricos y 'eco' de alta gama; Supresión del IBI diferenciado; Rechazo a la subida del precio de los vados; y congelar el precio de la O.R.A y matizar las zonas rojas.

También se incluye: Modificar la tarifa plana de aparcamiento para vehículos con pegatina 0, diferenciando entre residentes en Gijón y no residentes, y matizando que no pueden aparcar gratis en las zonas rojas; Revertir la subida del parking de Peritos y de Sanz Crespo; Introducir la posibilidad de anular la denuncia de la O.R.A durante todo el día y no solamente hasta dos horas; y creación de unas tarifas nuevas dirigidas a los jugadores de golf en iniciación, especialmente a los niños.

A esto se suma: Que los promotores que alquilen espacios municipales solo paguen por los días efectivos del evento, y tengan una exención durante los periodos de montaje y desmontaje, para así fomentar la celebración de espectáculos en la ciudad; Que la tasa de la basura se pueda pagar anticipadamente, un año completo, con un descuento del 5 por ciento; Que la tasa de la basura se pueda individualizar para sensibilizar y responsabilizar en la generación de residuos; y revertir la tasa de basuras que pagan los domicilios particulares a 9,98€/bimestre, lo que se pagaba en 2019.

PRESUPUESTOS NO INVERSORES

Respecto al proyecto de presupuestos para 2022 que propone el Gobierno local, el portavoz 'forista' ha afirmado que "el presupuesto más alto de la historia no consigue ser el mejor presupuesto para Gijón".

"Básicamente, el mayor presupuesto viene determinado por los 14 millones de euros de mayor transferencia del Estado", ha opinado Martínez Salvador.

Dicho esto, ha precisado que esos mayores ingresos "se los comen" los cuatro millones de mayor gasto en personal y los seis millones de mayores transferencias a las empresas y organismos autónomos, según él.

"No se destinan a incrementar las ayudas, ni a recuperar la renta social, ni al desarrollo económico, sino a sufragar los mayores costes del contrato del SAD, entre otras", ha explicado.

Al tiempo, han enfatizado que las cuentas municipales para 2022 destinan solo 4,4 millones de euros para fachadas y barrios degradados, mientras que cuando Foro gobernaba se invertían de ocho a diez millones de euros al año, solo en fachadas.

"Las mayores inversiones son correspondientes a proyectos plurianuales que el actual Gobierno ya se encontró en marcha y que fueron puestos iniciados bajo el gobierno de Foro", ha sostenido.

Ha citado como ejemplos la Comisaría de la Policía Local, la Escuela Infantil en el antiguo colegio Cabrales, Tabacalera o el proyecto de Vivero de Empresas en la Camocha. "Y eso que como han triturado el convenio del Plan de Vías, no hay que aportar el medio millón de euros que correspondería a 2022", han apuntado desde Foro.

"No es un presupuesto de recuperación de la economía de la ciudad, puesto que se han subido tasas, se han creado nuevos impuestos y no va a servir para mejorar los servicios ni para incrementar al apoyo a los sectores que más lo necesitan", han opinado desde el grupo municipal.