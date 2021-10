Miles de seguidores de Shakira y Gerard Piqué están encantados de comprobar cómo sus hijos, Milan y Sasha, reaperecen en sus redes sociales, pues les han visto crecer y cada vez están más mayores.

Una muestra de ello es la sorpresa que muchos usuarios dejaron patente a través de sus comentarios en un post de la última aparición de la familia ante los medios de comunicación.

En concreto, se trataba del posado que la cantante y el futbolista protagonizaron junto a sus hijos en la presentación en el Mundial de Globos que el deportista organizó con Ibai Llanos la pasada semana.

Una cuenta fan de la pareja recogió el momento en el que los cuatro llegaban a la alfombra roja para encontrarse con la prensa, y en el tablón de respuestas se leen mensajes como "los niños están guapísimos", "cuánto han crecido" o "los niños están enormes".

Estos comentarios siguen la línea de los que les dejaron sus seguidores en una publicación previa a la celebración del campeonato. Esta contenía un vídeo donde Shakira jugaba junto a los pequeños, que, como consecuencia del paso del tiempo, han cambiado mucho en los últimos años.

"¡Practicando para el Mundial de Globos de esta noche! World Cup Balloon… here we come", rezaba el post, que reunió mensajes como "qué grandes están sus hijos".