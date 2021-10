Después de meses alejados de la primera línea de la prensa del corazón, Antonio David y Olga Moreno han protagonizado toda una bomba informativa, en concreto por su separación tras 21 años de relación, según ha informado Lecturas.

Tal y como informó la revista, la ruptura, que ha sido amistosa, se habría dado hace meses -pues viven desde hace tiempo separados, él en Madrid y ella en Málaga- y podría haberse producido tras la incorporación del exguardia civil en Sálvame por los diferentes rumores de infidelidad que surgieron.

Sin embargo, María Patiño ha opinado este miércoles algo muy diferente a lo que se ha informado, como que la noticia sería una "trampa de Antonio David".

"Hay una intención. A mí me extraña que una revista, sin quitarle mérito, haya tenido la capacidad de adelantarse cuando él es largo no, lo siguiente [...] Teniendo en cuenta cómo maneja él las situaciones a nivel mediático...", ha comentado.

"He intuido que Antonio David lo ha hecho para desacreditar a esa revista y a los medios que han apoyado a Rocío Carrasco, sé cómo se mueve y lo que están haciendo detrás. Una trampa para, con el paso del tiempo, decir 'esta revista que me lleva dando caña y que colaboran varias personas ha dicho esto'", ha opinado después.

Aun así, después ha asegurado que esto podría no ser una trampa, ya que Ana Rosa Quintana, que tiene información de fuentes cercanas, pues Rocío Flores colabora en su programa, ha confirmado que la ruptura es real.

Los verdaderos motivos de la ruptura

Después, María Patiño ha desvelado los que, para ella, son los verdaderos motivos de la ruptura, y no son las infidelidades, sino que podría estar relacionado con lo sucedido con Rocío Carrasco. "Pienso que Olga ha descubierto cosas desde la serenidad con respecto a la batalla con su ex, y con respecto a sus hijos", ha comentado.

"Estoy convencida porque tuve una conversación cuando sale de Supervivientes [...] Lo he hablado con ella, y no somos amigas. Hay determinadas situaciones que ella ha hilado y habrá minado la relación en circunstancias que desconocemos", ha opinado. "En la serenidad de estos meses, donde no hablamos con ellos de manera constante, empieza a analizar y hay determinadas cuestiones que desconocía".

"Ella me dijo que en la serenidad y la tranquilidad las cosas se ven mucho más claras", ha repetido más tarde, refiriéndose a que Olga Moreno ha descubierto cosas sobre la docuserie que antes no había visto. "Si realmente es como yo pienso y ella ha descubierto cosas, el futuro de Antonio David se complica muchísimo, porque hasta ahora había una mujer que no era activa, pero el estar al lado de él ayudaba mucho. Y ahora yo intuyo que al principio puede ser todo cordial, pero de la cordialidad se puede pasar a la batalla".