Cvirus.- Puig valora "aparcar" la fi de la mascareta obligatòria als patis de col·legis per l'augment de contagis

El cap del Consell, en una entrevista en la Cadena Ser que arreplega Europa Press, ha manifestat, sobre la possible relaxació de l'ús de la mascareta als espais oberts dels col·legis -que el govern valencià estava estudiant-, que la Generalitat "farà sempre cas al que diguen els experts i els tècnics de la Conselleria de Sanitat".

En aquest sentit, ha comentat: "Potser caldrà aparcar eixa decisió, perquè és cert que, encara que estem en una incidència acumulada de baix risc, ha anat augmentant durant aquesta setmana".

Ha recalcat que "encara hi ha un 10% de persones que no s'han vacunat i, d'altra banda, continua en una extensió del virus perquè nosaltres som una societat molt oberta i tenim molt contacte amb persones que venen de països que no tenen el nivell de vacunació que tenim nosaltres".

Puig ha emfatitzat que "encara cal ser molt acurats i molt prudents perquè aquesta última setmana tenim diversos dies seguits de repunt". "Hem de ser conscients que el virus no ha desaparegut", ha asseverat.