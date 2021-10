Laura Escanes desvela que está disgustada con su última aparición pública: "Estaba rota por dentro"

La influencer Laura Escanes ha hablado en Instagram de algunos de sus complejos y de su situación emocional en sus últimas apariciones públicas. Todo comenzó como una charla sobre cuál era el perfil malo de la modelo.

Escanes quiso compartir su lado más real y subió un story en el que daba las buenas noches a sus seguidores con un vídeo de ella en pijama y con la cara lavada en el que comentaba: "Mis granitos, mi perfil malo y mi cara de cansada".

Poco después compartió la reacción de una de sus seguidoras que le preguntaba por qué decía que ese era su perfil malo. La esposa de Risto Mejide respondió que ambos perfiles eran "muy diferentes" y prometió compartir un vídeo de una entrevista que le hicieron desde su lado derecho para que le "entendieran".

El primer 'story' que compartió Laura Escanes. LAURA ESCANES / INSTAGRAM

"Cada vez me importa menos, pero no quita que me vea horrible", confesaba la catalana sobre la imagen de la entrevista. "Tampoco creo que el maquillaje me favoreciera y, sinceramente, no era mi día, estaba rota por dentro", ha desvelado sobre su última aparición en público. "Supongo que todo se junta", concluía.

En el siguiente story se podía apreciar el mismo momento pero grabado desde otro ángulo, el que ella considera que es su perfil "bueno", e invitaba a sus fans a votar si su cara cambiaba tanto de un lado al otro o no.

De nuevo, volvió a incidir en que ese maquillaje no era para ella en la siguiente fotografía que compartió, ya que consideraba que le marcaba "demasiado las facciones". Aún así, no se arrepiente de su "mirada gatuna" ya que le gusta probar diferentes estilos: "¿Si no lo hago ahora, cuándo lo haré?".

Confiesa que "estaba rota" en su última aparición. LAURA ESCANES / INSTAGRAM

Posteriormente posteó otra fotografía de ese mismo día que considera de las "mejores" y el comentario de una fan que opinaba que la culpa de que se viera mal en el vídeo de la entrevista era que la cámara estaba demasiado cerca. La influencer se mostró muy agradecida por el comentario y por otro mensaje en que le que decían que los "defectos" que había compartido la hacían "fantástica".