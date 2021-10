La madre del joven de 19 años atropellado mortalmente el pasado 10 de octubre cuando circulaba en patinete por el núcleo de Empuriabrava de Castelló d'Empúries (Girona) ha clamado este miércoles por la situación de libertad en que se encuentra el conductor, al tiempo que sus abogados han reclamado su ingreso en prisión. El conductor, de 25 años, iba al volante de un Audi Q1 de color rojo y en un primer momento se dio a la fuga. Luego se entregó a la Policía Local y le hicieron la prueba de alcoholemia, que dio positivo, pero había pasado una hora y media desde el momento de los hechos. En concreto, fue de 0,38 mg/l, un resultado que no es penal.

"Todavía no nos los creemos", ha manifestado la progenitora de la víctima, Mónica, acompañada por los letrados Daniel Vosseler y Álvaro Machado.

La mujer ha relatado que la Policía Local dejó en libertad al conductor, que circulaba bebido e, inicialmente, se dio a la fuga, según su versión, para luego entregarse, mientras el juzgado archivaba "el caso de una persona que acababan de matar", aunque se reabrió posteriormente cuando ella y el padre presentaron una denuncia.

Su postura es la de que si alguien comete "un error tiene que pagarlo" y que no se puede enseñar "a la juventud que puedes conducir borracho, sin seguro, omitir el auxilio, entregarte luego y que salgas impune".

Uno de los letrados, Álvaro Machado, después de que la madre detallase que su hijo había acabado su turno en un supermercado donde trabajaba de reponedor y que se dirigía en patinete a su domicilio, ha relatado que fue trasladado al Hospital Trueta de Girona, donde murió horas después.

"A día de hoy, que es el gran hecho, la anomalía es que (el conductor) sigue libre sin haberse sometido a la Justicia, sin que un juez haya decidido si merece continuar en la sociedad o ser apartado por homicidio imprudente, abandono del lugar del accidente, circular bajo efectos del alcohol y hacerlo con mucho exceso de velocidad", datos que atribuye a la Policía Local.

La versión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es la de que el Juzgado de Instrucción 7 de Figueres recibió informe del Hospital Trueta en que comunicaba el fallecimiento de un joven que iba en patinete y que fue atropellado por un vehículo en Empuriabrava.

La magistrada abrió una causa para acumular más datos y, "procesalmente para proteger la prescripción, la archivó provisionalmente pues, durante su guardia, no recibió ninguna información complementaria".

Posteriormente, la denuncia de los padres y el atestado policial llegó al Juzgado 8, que se encontraba de guardia, y todos esos documentos fueron puestos a disposición de la titular del 7 que, "inmediatamente, los incorpora al procedimiento y deja sin efecto el archivo provisional para poder practicar las primeras diligencias".

El informe de los agentes muestra la relación de testigos que serán oportunamente citados y la identificación del supuesto autor, "que no ha pasado a disposición judicial, ya que fue puesto en libertad por el cuerpo policial".

"La juez no tuvo ninguna información acerca del supuesto autor hasta que (este pasado lunes) accedió al atestado", señala el TSJC, que concluye que "el sospechoso de los hechos también será oportunamente citado a declarar próximamente" a la espera de conocer el informe completo de la autopsia.

Otro de los abogados de los padres, Daniel Vosseler, ha señalado al respecto que, en veinticinco años de profesión, es la primera vez que se encuentra "un cúmulo de irregularidades así".

Según ha explicado, los testigos han confirmado que la víctima resultó proyectada a causa del accidente "a veinte metros" y que el conductor del turismo impactó después con otro vehículo, se dispararon los airbags y huyó a pie.

Daniel Vosseler ha apuntado a una posible "dejación de funciones teniendo en cuenta la gravedad terrible de los hechos" y ha puntualizado que el presunto autor dio una tasa de alcohol de 0,38 miligramos cuando se presentó en comisaría y que era de 0,40 en el primer test, con lo que estaba "en modo descendente".

"Esta semana vamos a solicitar la detención y prisión provisional (del conductor que) ni tan siquiera ha tenido la decencia de llamar a la familia para pedir perdón", ha añadido.

Vosseler ha criticado que el vehículo no quedase en depósito y que el atestado no contenga una prueba de drogas, por lo que reclamará que los Mossos d'Esquadra lo reformulen, tras lo que ha reclamado que, en municipios pequeños, sea este cuerpo de seguridad y no la Policía Local quien se ocupe de este tipo de actuaciones.

"Al cabo de cuatro horas lo dejaron en libertad sin esperar a saber el estado de la víctima", ha subrayado Vosseler, quien no descarta que se inicie una acción por dejación de funciones públicas.