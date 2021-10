Ribó sobre el 'pitufeo': "Processar a un partit no és una qüestió habitual i ací s'està processant al PP"

El responsable municipal i membre de Compromís ha considerat que aquest "és un detall significatiu". "Ací no s'ha processat només a persones, s'ha processat a un partit per presumptes pràctiques corruptes", ha precisat, alhora que ha censurat que "algú jugava amb avantatge" als comicis. Ha assegurat que açò és "molt greu".

Així mateix, el primer edil ha defès que els "diners tornen d'on van eixir" encara que no ha detallat la quantitat. "En aquest moment no podem fer un càlcul. Crec que que és quantificable", ha exposat.

Ribó s'ha pronunciat així en la roda de premsa que ha oferit amb la vicealcaldesa i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, per a presentar la convocatòria del concurs de projectes per a la reurbanització definitiva de la plaça de l'Ajuntament, preguntat per aquest acte.

"És una notícia que es veia vindre des de 2015" i "un indicador molt clar de com estava aquesta ciutat" en mandats anteriors, ha respost el responsable municipal. Ha lamentat que a València foren "habituals" les pràctiques que s'arrepleguen en eixe acte judicial i ha censurat que quan s'han dut a terme eleccions locals en ella hi ha hagut partits, com el seu, que "han jugat amb desavantatge perquè algú jugava amb avantatge deslleial" i "il·legal".

"Tot pareix indicar que els tribunals van en aquesta direcció", ha agregat Joan Ribó, que ha assenyalat que Compromís "des de 2013" anava "una mica darrere d'aquesta pista" i ha recordat que la seua formació va presentar "alguna denúncia a la Fiscalia" per "sospites".

Així mateix, ha manifestat que a partir d'aquest acte, en el grup municipal del PP de l'Ajuntament de València hi ha "una sèrie de persones -assessores- processades per corrupció" i ha afirmat que això "no és un bona senyal" ni "un bon indicador per a aquest partit".