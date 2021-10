El PP de Getxo pide el uso de repelente ecológico para tratar el problema de orines de perros y gatos

Según han señalado los populares, estos orines afectan, tanto a objetos materiales como a la salubridad de las calles y a "la imagennegativa" que produce tanto en residentes como en turistas.

"El daño que producen en los objetos materiales, es decir, en elmobiliario urbano resulta muy costoso para las arcas municipales. Eldaño a la salubridad se produce especialmente en los meses de verano,porque produce un olor pestilente e irrespirable. Y en cuanto al efectoturístico, es evidente que a nadie le gusta visitar un municipio sucio y por tanto el efecto llamada no se produce", ha señalado el portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade.

Por ello, tras señalar que la intención de los populares "en ningún momento es crear sentimientos anticaninos", ha explicado que su objetivo es minorizar las molestias que pueden crear los comportamientos naturales de estos animales en las personas.

"Muchas son las quejas y pocas, por no decir ninguna, las propuestas de ámbito municipal que se han discutido para paliar este problema sincausar daño a las mascotas. Las soluciones que se habían buscado hasta ahora o no eran recomendables por resultar tóxicas, caso del azufre en polvo que se puede apreciar en algunas esquinas de fachadas, o no han demostrado su eficacia, como es el jugo concentrado de limón", ha manifestado.

Sin embargo, ha asegurado que hay nuevos productos y soluciones que han sido aplicados en muchos municipios y cuyos resultados han sido "comprobados". "Hay que adaptarse a las nuevas soluciones, a las nuevas técnicas por ser más seguras, eficaces y, por lo tanto, menos costosas", ha concluido Andrade.