La ONCE dedica 49,5 millones de cupones a los Caminos de Santiago que discurren por CyL

Los cupones de 'Caminos de Santiago por Castilla y León' corresponden a los sorteos de los sábados, y tienen una tirada de cinco millones y medio de cupones cada sorteo.

La delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, la directora general de Turismo de la Junta, Estrella Torrecilla, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado esta serie de cupones, en un acto que ha tenido lugar en Zamora, y en el que han estado acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Rosa Rubio, y la directora de ONCE en Zamora, Esther Pérez.

Esta serie comienza con el cupón del sábado, 23 de octubre, dedicado al Camino Mozárabe-Sanabrés, cuyo origen para peregrinar a Santiago va de la mano de la Vía de la Plata y de una serie de pequeñas romerías hacia monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora.

El siguiente cupón es del 6 de noviembre, y está dedicado al Camino de Madrid a su paso por Medina de Rioseco (Valladolid).

El Camino de la Lana protagoniza el cupón del sábado, 13 de noviembre, ilustrado con una imagen de Iglesia de Nuestra Señora del Rivero, de San Esteban de Gormaz (Soria).

El cupón del 20 de noviembre los protagoniza el Camino de Madrid, a su paso por Santa María la Real de Nieva (Segovia).

Y la Vía de la Plata es la parte del Camino a la que está dedicado el cupón del 27 de noviembre, ilustrado con una fotografía de la Catedral de Salamanca.

Ya en diciembre, el cupón del día 4 lo protagoniza el Camino Francés, y está ilustrado con una imagen de Iglesia de San Martín de Frómista (Palencia).

El Camino Real de Invierno ilustra el cupón del día 11, que incluye la fotografía del Castillo de Ponferrada (León).

El día 18 de diciembre el cupón está dedicado al Camino Olvidado, una ancestral ruta jacobea que desde Pamplona y Bilbao avanza por el norte del Camino Francés hasta unirse a éste en Cacabelos. El cupón incluye la imagen del Monumento Natural de Ojo Guareña (Burgos).

La serie se cierra, el 25 de diciembre, con el Camino de Levante y Sureste, que enlaza Valencia con la Vía de la Plata a la altura de Zamora. Este cupón lleva la imagen de las Murallas de Ávila.