Rus: "No hay que cambiar el modelo productivo sino hacerlo más eficiente. El futuro es digital y sostenible"

En un comunicado, el Ayuntamiento rinconero señala que la Hacienda Santa Cruz ha acogido una nueva charla-coloquio sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica y social derivada de la pandemia del Covid-19 y de su impacto, tanto en el municipio como en la corona metropolitana.

La delegada de Economía y Hacienda, Raquel Vega, encargada de presentar el acto, ha destacado que "LR2030 es un gran laboratorio de pensamiento, plural, positivo para la innovación, la resiliencia y donde queremos apelar a la responsabilidad social y a la suma de ideas y energías, para superar juntos y juntas esta crisis". "Pensar en global, actuar en local y tener una mirada de largo alcance", agrega.

Vega también ha desgranado las medidas que el Consistorio rinconero está llevando a cabo para apoyar a las empresas, como ayudas a la digitalización, a la contratación o al asentamiento de empresas, la congelación de impuestos y tasas públicas, inversiones en parques empresariales y en nuevas infraestructuras. "Reactivación económica con Reset, Plan Contigo y fondos europeos, que van a suponer para este municipio la movilización de 22 millones de euros en los ejercicios 2021 y 2022", agrega.

Durante su entrevista, Rus ha señalado que se está reactivando la actividad económica, pero que la recuperación será "más larga y dura". "Pido optimismo a todos y si transmitimos confianza saldremos antes de esta situación. Esta crisis es la primera en la que he visto más responsabilidad de todos los actores implicados", asevera.

También ha mostrado su preocupación por el sector aeronáutico que "tras caer a cero con la pandemia ahora tienen que empezar de nuevo". "La bajada en industrias como ésta es a largo plazo", señala Rus. Además, ha subrayado que "ninguna empresa que haya sobrevivido a la crisis anterior y que haya crecido, debe morir ahora y, esa, es la responsabilidad máxima de todos los implicados, que esto no ocurra".

Con respecto a la crisis provocada por la pandemia ha resaltado que es global y que eso está provocando que "todo el mundo quiera recuperarse a la vez y no hay suficientes materias primas, por lo que se han incrementado los precios". "Eso para Andalucía no es bueno, ya que teníamos un objetivo de un 20 por ciento de industrialización y estábamos en un 12 por ciento antes de la Covid-19. La clave es recuperar y aprovechar los fondos que van a venir. Y no depende de nosotros únicamente, depende de otros países y de sus recursos", añade.

El presidente de la CES también ha hablado de la sostenibilidad como "una filosofía que la empresa que no lo tenga ya incorporada en su propio gen, tiene muy difícil su futuro, pero esa sostenibilidad tiene que ser también viable". Ha puesto de ejemplo las empresas andaluzas del aceite de oliva y también ha nombrado el sector turístico como una oportunidad de crecimiento empresarial. "Andalucía tiene ahí una oportunidad única. Debemos poner en valor nuestros pueblos, la creatividad y la originalidad que tienen los municipios", concluye.

En cuanto al modelo productivo, ha señalado que "no hay que cambiarlo, sino hacerlo más eficiente y competitivo". "Las empresas están mucho mejor preparadas, más saneadas, menos endeudadas, más profesionalizadas, más digitalizadas. Hay sectores que se recuperan muy rápido y se están adaptando y eso es gracias a la seguridad, la estabilidad y la capacidad de atracción del talento e inversión", ha dicho.

Rus ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo políticas para los jóvenes y para los mayores de 50 años y también en adaptar muchas de las carreras universitarias a las necesidades del mercado. Por otro lado, apuesta por suplir la carencia "de aprendices y oficios". "Es un fallo formar a gente en estudios que no tienen salidas", afirma.

Otro de los temas tratados ha sido el de la vivienda. "Es clave la vivienda asequible, en la que los jóvenes puedan pagar esa hipoteca y para eso tenemos que dar facilidades. El principal problema que nos encontramos es la entrada, los jóvenes no tienen dinero para eso, tienen sueldos bajos, tardan en incorporarse al mercado laboral. Hay que buscar recursos, La Rinconada y Dos Hermanas son modélicos en esto, dando ayuda a la entrada", insiste. Así para el presidente de la CES "la disminución de la burocracia y la agilidad por parte de la administración pública son claves para un empresario".

Por último, ha mencionado la actual situación de las obras de la SE-40 y la importancia de potenciar los transportes menos contaminantes e interconectarlos con el resto de transportes. "Hay que tener los productos más cerca de los consumidores finales", manifiesta.