La Audiencia Nacional se opone al indulto del rapero Pablo Hasel por su "actitud antisocial"

La Audiencia Nacional ha emitido un informe oponiéndose a la concesión del indulto al rapero leridano Pablo Hasel, que cumple varias penas de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. El tribunal considera que el músico muestra una "actitud antisocial", puesto que tiene varias condenas por hechos similares y no se quiere someter al programa de tratamiento penitenciario. Por eso, de acuerdo con la fiscalía, se opone al indulto, a pesar de que la decisión final la tomará el gobierno español.

La fiscalía dice que no hay motivos de justicia, equidad o utilidad pública para justificar el indulto. Como Hasel no pidió el indulto, sino que fue la Academia Catalana de la Música, la Audiencia le dio la ocasión de pronunciarse y su abogado dijo que no se oponía al perdón ni a supuestos beneficios penitenciarios.

El tribunal recuerda que el indulto es excepcional, y más todavía cuando se trata de delincuentes reincidentes. Así, Hasel ya fue condenado por el Supremo el 2014 por apología del terrorismo, el 2016 por violación de local y el 2017 por resistencia o desobediencia a la autoridad. Ahora cumple condena por la sentencia del 2020 del Supremo que confirmaba el delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la Corona y otras instituciones del Estado.