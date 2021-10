Carmen Lomana se disculpa por el comentario sobre el físico de la infanta Sofía: "A veces uno dice tonterías"

Carmen Lomana fue foco de las críticas recientemente por sus comentarios en Espejo público sobre el look de la infanta Sofía en el desfile del 12 de octubre. Pero ahora, la celebrity ha decidido pedir disculpar por sus palabras.

"Tiene una melena muy bonita, y para un día tan importante y representativo yo no le hubiera dejado esa melena a lo Pantoja, se lo hubiera recogido un poquito", comentó. "No hubiera enseñado tanto muslo. Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas".

Tras las críticas suscitadas, la empresaria ha pedido perdón en conversaciones con Europa Press. "Yo prefiero no hablar, pido disculpas si molesté. A veces uno dice tonterías en un contexto en el que estábamos hablando de moda y de qué lleva y qué no lleva", comentó.

Aun así, Lomana destacó que vio la "enorme maldad que subyace" a todo esto, pues si a todo el mundo le pareció tan terrible lo que dijo, no entiende por qué estuvieron "los digitales con tremendos titulares que son mucho más exagerados que la realidad". "Si ella no se había enterado, ya se han encargado. Hay mucho fariseísmo y doble moral", añadió.

"Claro que pido disculpas, lo he sentido muchísimo. Luego me he dado cuenta de que a veces estoy en televisión o con vosotros y soy muy espontánea y no me doy cuenta de que lo está viendo mucha gente", aseguró, y también confesó que la infanta Sofía le encanta.