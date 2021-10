L'IVC programa aquesta setmana tres representacions al Teatre Principal de Castelló

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa aquesta setmana tres representacions al Teatre Principal de Castelló.

Aquest dijous, 21 d'octubre, a les 19.30 hores, el cicle 'Els dijous al Principal' torna al Teatre amb la representació de 'L'abraçada dels cucs'. L'obra és un text de la dramaturga valenciana Paula Llorens que compta amb la direcció i interpretació de Sergio Caballero acompanyat per la pròpia autora del text.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha volgut remarcar que el cicle 'Els dijous al Principal' és una aposta més que es fa des de l'IVC "per a donar més visibilitat a produccions vinculades a professionals de les comarques de Castelló". Ribes ha destacat, a més, la qualitat de l'obra 'Travy', que es representarà el dissabte i ha recomanat que "les famílies no es perden l'espectacle 'Nautilus', ja que és una gran obra visual i poètica".

En 'L'abraçada dels cucs' es trobarà a Miquel, un professor de literatura amant de Larra que no suporta als seus alumnes i que desperta en la mateixa habitació d'hospital que Clara, una jove que ha oblidat com somriure. Tots dos detesten la seua vida i el món en general i, per açò, volen eixir d'allí per a acabar el que van deixar a la meitat. L'obra és una comèdia que parla del suïcidi, de la mort i, sobretot, de la vida.

El dissabte 23 d'octubre l'escenari del Teatre Principal de Castelló acollirà la representació de 'Travy'. La producció del Teatre Lliure de Barcelona compta amb el Premi de la Crítica 2018 en la categoria de xicotet format. Es tracta d'una història on es podrà veure a dos pallassos vells amb poca gràcia, una família de joglars que s'entén més posant-se màscares que mirant-se als ulls.

'Travy' és un homenatge a la pròpia família del director de l'obra, Oriol Pla-Solina -de nom artístic 'la Família Travy'- i un (des)acord entre dos corrents teatrals: d'una banda, el teatre folklòric i popular; per un altre, les formes posdramàtiques i metateatrals. Un joc entre la vida i el teatre, la mentida i la veritat.

TEATRE FAMILIAR

El diumenge 24 d'octubre és el torn de la proposta familiar 'Nautilus'. L'obra compta amb reconeguts guardons com el premi Feten 2020 per la seua original proposta per a la sensibilització mediambiental o el premi al millor espectacle Associació Amics Titeremurcia 2020.

'Nautilus' és una versió de la clàssica novel·la d'aventures 'Vint mil llegües de viatge submarí' amb una lectura actual, compromesa i ecologista. La història que explicaria Julio Verne hui en dia.