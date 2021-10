PP plantea suspender la viñeta a los vehículos sin distinto ambiental mientras no haya alternativa para aparcar

En este último caso, Fernández-Ahúja, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha especificado que, si bien no pueden presentarlo como enmienda, plantean la excepción en el pago temporal para aquellos vehículos sin etiqueta ambiental que no podrán estacionar en la zona ORA desde el 1 de abril de 2022, mientras no tengan estacionamientos alternativos y a precios "asequibles".

La edil 'popular' ha llamado la atención sobre que la supresión de más de 500 plazas sin que se hayan construido, por ejemplo, aparcamientos disuasorios. "No hay plazas de aparcamiento suficientes", ha apuntado, a lo que ha recalcado que casi un 38 por ciento de vehículos, a día de hoy, no dispondrían de etiqueta ambiental.

Relacionado con la viñeta, sí que el PP ha podido presentar una enmienda de cara a no variar la bonificación para los vehículos 'Eco' o emisiones 'Cero', en lugar de la subida que plantea el Gobierno local.

También han enmendado el IBI diferenciado, de forma que se suprima. Además, piden subir la bonificación del IBI para familias numerosas al 70 por ciento, porcentaje que sería del 80 por ciento en el caso de las de carácter especial. Ha defendido, nuevamente, que se pueda aplicar un pago a la carta del IBI, con una bonificación del 5 por ciento y un abono en seis plazos.

BONIFICACIÓN PARA LA FERIA

El PP ha propuesto, además, bonificaciones fiscales del 40 por ciento en el IBI para la celebración de ferias, congresos y exposiciones, pensando especialmente, según ella, en el recinto ferial 'Luis Adaro'.

La edil ha recalcado que si bien este año hubo Feria Internacional de Muestras, "fue a medio gas", ha asegurado con respecto a la bajada de ingresos por las restricciones sanitarias.

Otra bonificación que plantea el PP, también del 40 por ciento, es para actividades de hostelería o comercio minorista que sean consideradas de especial interés municipal cuando concurran circunstancias de fomento de empleo.

Sobre el Impuesto de Construcciones, el PP propone una rebaja del tipo del gravamen en un 25 por ciento, que pase del cuatro al tres por ciento.

También buscan con sus enmiendas una bonificación del 70 por ciento para instalaciones, construcciones y obras que sean declaradas de interés, como edificios catalogados, y del 80 por ciento para instalaciones, construcciones y obras para mantenimiento de inmuebles en polígonos industriales o parques tecnológicos, y también que acojan actividades de comercios minoristas y negocios hosteleros, siempre que hayan generado empleo en ambos casos.

SIN SUBIDAS EN LA ORA NI EL BUS NI EL SAD

Respecto a las tasas, piden de la de la grúa municipal sea actualizada no más allá del IPC. En cuanto a la ORA, quieren que se suprima de momento toda referencia a los sectores de distinto color al azul, ya que no están implantados aún y no hay fecha para ello. El PP tampoco es partidario de subir el precio de la ORA ni de la tarjeta de abono de residente.

En lo que respecta a la tasa de basuras, el PP plantea su congelación, y de igual modo en lo que se refiere al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

No entiende el PP, además, que haya que fraccionar las tarifas de uso de espacios públicos como El Molinón o la plaza de toros de El Bibio.

La edil ha precisado que, además de estas 23 enmiendas, falta una en la que piden la congelación del billete del autobús, pero esa va directamente al Pleno con las tarifas de Emtusa. Fernández-Ahuja ha remarcado que tampoco pueden presentar enmienda para la supresión de la 'plusvalía' en caso de herencias.

Con todo, ha resaltado que estas enmiendas se han preparado con "ponderación y sentido común" y también con el doble objetivo de proteger a familias gijonesas y contribuir a la recuperación social y económica de la ciudad, y, por tanto, a la generación de empleo.

"Es absolutamente imprescindible bajar impuestos a los gijoneses", se ha mostrado tajante la concejala 'popular', quien ha enfatizado que en Asturias el nivel de pobreza no para de crecer y que en Gijón la tasa de paro juvenil es de las más altas de Europa. A estos problemas ha sumado la imparable subida de la luz y de los combustibles.