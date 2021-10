El XXIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica reúne en la UJA a más de 200 especialistas

El rector, Juan Gómez, ha inaugurado este foro, organizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera de la UJA y promovido por la Asociación Española de Ingeniería Mecánica (AEIM). El acto también ha contado con el presidente de esta entidad, José Luis San Román; el alcalde de Jaén, Julio Millán; la vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Medina, y el presidente del comité organizador, Rafael López.

Tras dar la bienvenida a los asistentes y congratularse por la presencialidad del congreso, Gómez ha destacado que el 20 por ciento del alumnado de la UJA pertenece a la rama del conocimiento en Ingeniería, en sus diferentes especialidades. También ha aludido a la estrecha relación de la UJA con la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, poniendo de relieve "el excelente programa del Congreso".

Por su parte, López ha explicado que el objetivo principal es reunir a los investigadores y a los profesionales docentes, de prácticamente todas las universidades españolas y algunas extranjeras invitadas, "para poner en común todas esas investigaciones y trabajos de desarrollo de conocimiento de las 19 áreas temáticas que estamos trabajando en el congreso".

Al hilo, ha valorado el "gran éxito" de asistentes y de comunicaciones presentadas. Para esta edición, se han presentado 214 comunicaciones de prácticamente todas las universidades españolas. Aunque es de carácter nacional, cuenta también con la participación de investigadores de universidades de Italia, Alemania, Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador.

SESIONES

El programa está estructurado en diversas sesiones paralelas a lo largo de los tres días de duración, destacando las relativas a fabricación, biomecánica, ingeniería de vehículos y ferroviaria, y especialmente las sesiones dedicadas a las innovaciones y nuevas técnicas de educación en tiempos de pandemia, así como otras sesiones dedicadas a cinemática, máquinas y mecanismos, dinámica multicuerpo, mecánica computacional y experimental, ruido y vibraciones, mecánica de la fractura, sostenibilidad en ingeniería, mantenimiento o mecánica de medios continuos, entre otras.

Ha añadido que se han organizado sesiones de póster y una exposición/concurso de maquetas de mecanismos, tanto históricos como actuales. La calidad y el carácter innovador de los artículos presentados ha llevado a la publicación de parte de ellos en las revistas DYNA, Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica y Revista Técnica Industrial.

Junto a ello, el congreso contempla el reconocimiento e incentivo a jóvenes investigadores en el ámbito de la Ingeniería Mecánica, a través del V Premio AEIM a la mejor Tesis Doctoral, y de forma general, el premio al mejor artículo presentado, tanto en investigación básica como en investigación aplicada, el reconocimiento a las contribuciones más relevantes mediante el I Premio AEIM / Feibim al Mejor Artículo publicado en la Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica y el I Concurso AEIM-Him3 de Maquetas de Máquinas y Mecanismos.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

El Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica es el principal lugar de encuentro para el intercambio de conocimiento científico y técnico, experiencias profesionales, proyectos competitivos y principales avances en la Ingeniería Mecánica en España. Se celebró por primera vez en 1982 en Madrid, es de carácter bianual y aunque su celebración estaba prevista para el pasado año 2020, la situación provocada por la pandemia ha provocado que se celebre este mes de octubre de 2021.

El congreso cuenta con el patrocinio del Grupo de Investigación en Ingeniería Mecánica y Energética TEP-250 de la Universidad de Jaén, de la International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM), el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental, las Escuelas Politécnicas Superiores de Jaén y Linares, el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet) y el Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles 'Duque de Santomauro', así como empresas de la provincia como Sicnova.