Oltra: "Si no removem les causes que originen els problemes de salut mental serà un pou sense fons"

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha advocat per actuar "no només amb les conseqüències" dels problemes de salut mental sinó també "amb les causes". "Si no removem les causes dels problemes de salut mental, serà un pou sense fons", ha advertit.