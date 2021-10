El PP no suma el apoyo suficiente para su propuesta de mejorar la formación y condiciones de los MIR en Asturias

"Hay que poner desde la base el remedio a la falta de profesionales", ha manifestado Beatriz Polledo que ha criticado "la desidia del gobierno del socialista Adrián Barbón en Asturias ante los graves problemas de la práctica diaria de los especialistas en Ciencias de la Salud y, más especialmente, de los residentes MIR", y exige al Principado que apruebe "de inmediato las mejoras que solicitan los propios residentes".

"Queremos mejoras que redunden en la calidad de la sanidad asturiana y ser un referente a nivel nacional, empezando por la calidad formativa de nuestros MIR, de nuestros especialistas de la Salud", ha defendido Polledo.

Entre las propuestas que plantea el PP destacan la equiparación salarial de todos los especialistas, al menos, a la media nacional. En este sentido, Polledo detalló que en Asturias un residente de cuarto año recibe una retribución anual de 19.988 euros, por debajo de la media nacional que se sitúa en 21.038 euros, estando así en las cotas más bajas y habiendo Comunidades Autónomas con retribuciones que llegan a los 23.113 euros.

Para la diputada del PP, las medidas que plantea "son perfectamente asumibles, por lo que sólo requieren de voluntad política". Entre éstas se incluyen también mejoras en los espacios comunes para los residentes, actualización en los equipos informáticos, ya que en la actualidad los residentes se ven obligados a utilizar sus propios dispositivos móviles para poder recibir su formación; mejora de los equipamientos en los centros de salud asturianos, asegurar que los especialistas reciban formación teórica actualizada en competencias transversales un mínimo de 7 horas semanales en su jornada laboral, o impulsar la promoción de la investigación convirtiendo a Asturias en un referente nacional en este campo.

El PSOE no ha apoyado la proposición, pero según la diputada Carmen Eva Pérez, el grupo parlamentario socialista está abierto a apoyar cualquier mejora que se pueda dar en el ámbito de la formación de cualquier profesional en todos los ámbitos posibles.

El diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, ha indicado que debe haber un gran acuerdo en España para revisar la formación especializada. Mientras que el diputado de Podemos, Ricardo Menéndez Salmón, ha considerado que algunas de las propuestas del PP no aportan nada.

Desde IU, Ovidio Zapico, ha manifestado que tras leer la iniciativa del PP, comparte parte de las reflexiones y el reconocimiento a esos profesionales pero "por diferentes motivos no le acaba de convencer el conjunto de la propuesta". "A mi eso de que Asturias está en el vagón de cola de lo que se ofrece a esas personas no me cuadra mucho con los datos que manejo y creo que hay que ser honestos y poner sobre la mesa datos reales", ha dicho Zapico.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares ha apoyado la proposición del PP y ha indicado que no es algo nuevo que los grupos de la oposición reclamen que se mejore la situación y las condiciones laborales de estos profesionales asturianos.

Desde Vox, Sara Álvarez Rocuco, ha indicado que esta propuesta demuestra que la distribución de las competencias entre comunidades no hace sino crear problemas y desigualdades y ha asegurado que su grupo está a favor de todo lo que supongan mejoras de estos profesionales.