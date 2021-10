Transició Ecològica impulsa un projecte per a produir gas renovable a partir de la palla de l'arròs de l'Albufera

La iniciativa busca oferir una solució sostenible per a la gestió d'unes 50.000 tones de palla i contempla dos dels principals problemes per als agricultors, com són "la recollida i l'apilament" d'aquest residu, del que s'encarregaran les empreses que portaran avant el projecte. I "no implicaria un esforç afegit per als agricultors".

Així ho ha anunciat la consellera Mireia Mollà després de la firma del protocol d'actuacions, finançat per Enagás i Naturgy, amb la seua distribuïdora de gas Nedgia, i desenvolupat amb la tecnologia de l'enginyeria energètica valenciana Genia Bioenergy.

El projecte abasta a més "pràcticament la totalitat" dels arrossars de l'Albufera. En concret, pretén donar utilitat a la palla que produeixen entre 12.700 i 15.900 hectàrees (una extensió equivalent a més de 15.000 camps de futbol) i evitar així les molèsties associades a la crema o la descomposició.

La idea és produir de 87 GWh de biogas i biometà a l'any, amb un efecte d'emissions nul, la qual cosa equival a més del 15% del consum de gas natural de la ciutat de València. D'aquesta manera, s'estalviarà l'emissió de 130.000 tones de CO2 a l'atmosfera.

"Aquest projecte constitueix un clar exemple d'economia circular en l'agricultura, en transformar en recurs un residu, i descarbonitzar les pràctiques agrícoles al mateix temps que es dona compliment a les directrius europees en matèria d'energia i medi ambient", ha ressaltat la consellera.

Per aquest motiu la seua intenció siga obtindre fons reconstrucció europeus per a portar avant aquesta "iniciativa única que podria arribar a ser aplicada en altres zones del nostre país on es conrea l'arròs", ha apuntat.

L'obtenció d'aquests recursos, ha explicat, permetria una "execució més immediata", atés que hi ha dos anys per a executar-los i tenen una normativa que permet desenvolupar més àgilment els projectes. Així en dos anys, es podria començar amb la recollida de 50.000 tones de palla, i anar posteriorment ampliant infraestructures i abast.

En tot cas, es tinga accés als fons europeus o no, la consellera ha garantit que "sí o sí" l'estratègia dissenyada per a l'Albufera tirarà avant i "serà una realitat segur".

ENERGIA VERDA

El gas renovable és una energia verda amb balanç nul en emissions que és totalment intercanviable pel gas natural, per la qual cosa pot distribuir-se a través dels quasi 90.000 quilòmetres de l'estructura gasista existent i emprar-se amb les mateixes aplicacions energètiques en llars, indústries, comerços i també per a la mobilitat en el transport, contribuint a la descarbonització.

Les empreses participants en el protocol tenen ja experiència en el desenvolupament d'aquest tipus de tecnologia "madura i provada", ha ressaltat la consellera.

La presentació d'aquest projecte suposa la culminació de quatre anys d'investigació de l'enginyeria energètica valenciana Genia Bioenergy, els treballs de la qual permetran portar avant el procés de recollida de la palla de l'arròs, així com emmagatzemar durant un any el residu i posteriorment transformar-ho en combustible renovable, amb la col·laboració d'Enegás i Naturgy i Nedgia.