Pumares (Foro) afirma que la oficialidad no perjudica al turismo, "como se puede ver en Bilbao o Compostela"

El secretario general de Foro Asturias se ha encargado de defender en la Junta General una moción de su grupo para que el parlamento instara al Principado a establecer un plan de conexiones aéreas internacionales para los próximos cinco años.

Una moción que según Vox tenía "la sombra de la oficialidad" ya que este marco legal "lo condicionara todo", en palabras de Ignacio Blanco. El diputado se ha preguntado si de aprobarse la oficialidad "se contemplarán traductores para viajeros internacionales" o si el personal del avión "tendrá que aprender la 'llingua' por si viaja en el vuelo la consejera de Cultura".

La respuesta de Pumares ha llegado durante el debate sobre una moción de Vox para que se reconozca la labor de los perros pastores como medio de defensa de los ganaderos frente al lobo. "Mientras ustedes continúen en esas campañas de señalamiento, si no se comportan como un partido democrático, no tengo que nada que debatir con ustedes", ha indicado.

En referencia a los efectos que el uso del asturiano pudiera suponer para el turismo, Pumares ha espetado a Vox que "con las obsesiones no tengo solución, aunque para la ignorancia a veces sí la hay". En ese sentido, ha preguntado irónicamente a Blanco si había estado en el aeropuerto de Bilbao, Valencia, Santiago de Compostela o Baleares.

"Para su tranquilidad, para que no se ponga usted nervioso y haga usted nuevas vallas, la Organización de Aviación Civil Internacional estableció que el idioma inglés debe estar disponible en las comunicaciones en aeropuertos. En España se hacen en inglés y en español, según establece la legislación en consonancia con el reglamento comunitario", ha explicado Pumares.

"No se preocupe, que si finalmente se reconocen los derechos de los hablantes de asturiano, no va a tener usted problemas para viajar, igual que no los tiene en Valencia o Santiago de Compostela", ha señalado.