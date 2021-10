La Cámara rechaza la propuesta de Ciudadanos "para retomar la senda financiera y presupuestaria"

"Este Parlamento no puede vivir de espaldas a la gestión del gasto público, a la evaluación de la calidad y del coste de los servicios públicos y a la mejora continua de la gestión financiera de los mismos", ha dicho Pérez Macho, que ha advertido que Asturias no puede instalarse "en el buenismo del todos queremos más", sin preguntarnos de dónde van a salir los recursos.

Así, Pérez Macho reclamaba al Ejecutivo que presente un plan de implantación real de la contabilidad analítica en el conjunto del sector público asturiano, de tal forma que, en esta Legislatura, se pueda dar un salto importante en el mayor conocimiento y control de los costes efectivos vinculados a los servicios públicos ya cada uno de sus procesos.

También ha defendido impulsar el desarrollo y aplicación efectiva, en todos sus términos, del nuevo Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias e invertir los recursos económicos necesarios para acometer la modernización e implantación total del sistema de información contable Asturcón XXI.

Lo hizo a través de una moción muy amplia compuesta de cinco puntos. En el tercero de los puntos reclamaba presentar a la mayor brevedad en esta Cámara el Proyecto de Ley de Hacienda de Asturias, de forma que pueda estar aprobada y entre en vigor antes del final de la Legislatura.

En los dos últimos puntos la moción pedía establecer un convenio con la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) que contenga un programa de colaboración plurianual para la realización de auditorías parciales del sector público asturiano y por último se pedía elaborar y presentar ante esta Cámara, antes de la aprobación por el Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2022, un plan presupuestario, financiero y fiscal 2022-2024 que contenga una estrategia de vuelta a la senda de estabilidad financiera y presupuestaria.

El diputado del PSOE, Luis Ramón Huerga, ha lamentado que Ciudadanos muestre con esta moción una "realidad paralela con una imagen de una gestión ineficiente cuando esta es una comunidad saneada donde se dan los mejores indicadores financieros y que ha cumplido con solvencia los objetivos de estabilidad".

"La realidad es que parece que no han aprendido nada de las últimas crisis y son ustedes los últimos halcones de la austeridad en Europa, mi más sincera enhorabuena", le ha replicado Huerga a Pérez Macho.

Desde el PP, Pablo González ha indicado que el contenido que Ciudadanos quiere plasmar en esta moción daría para muchas mociones" y si bien comparte alguno de los puntos no pueden hacer lo mismo con otros que ha considerado "una quimera".

El portavoz de Podemos, Daniel Ripa ha indicado que su grupo "no puede compartir el telón de fondo de la iniciativa", ya que a su juicio lo que propone es volver a las recetas del pasado con una política económica y fiscal "con efectos desastrosos".

Desde IU, Ángela Vallina, ha sido muy crítica con la propuesta de Ciudadanos y ha indicado que leyendo la moción de Ciudadanos entre líneas "no es más que la expresión de la añoranza de las políticas de austeridad".

El diputado de Foro, Adrián Pumares ha destacado que no hay ninguna duda de su preocupación por el rigor presupuestario, pero ha incidido en que hay puntos de la moción que "sinceramente no son necesarios o no son ahora una urgencia".

Desde Vox, Sara Álvarez ha pedido al grupo de Ciudadanos más coherencia, por ejemplo sumándose a la eliminación de todos los chiringuitos.