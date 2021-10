Compromís llança una web per a mostrar les "falsedats" de l'ampliació del Port i exposar les seues propostes

D'aquesta manera, la web obri amb les imatges de l'Institut Cartogràfic Valencià que comparen l'estat del litoral sud de València en els anys 60 i en l'actualitat. "Unes imatges on s'aprecia amb tot detall l'erosió de les platges en els últims anys, on més de 80 metres d'arena han desaparegut, i l'afecció que ja està tenint en el cordó dunar que protegeix la llacuna de l'Albufera de la seua salinització", assenyala la coalició en un comunicat.

Compromís també presenta les "10 mentides més repetides pels impulsors de la polèmica ampliació", un projecte que recalca que "volen portar avant sense els informes ambientals conforme a la llei, en contra del criteri dels experts, amb opacitat i sense presentar projecte definitiu, i sense cap consens ni amb l'Ajuntament, la Generalitat, les associacions veïnals ni les organitzacions ecologistes".

"Afirmacions com que 'crearà milers de llocs de treball', quan els propis treballadors del port s'han manifestat radicalment en contra per posar en perill els seus propis llocs de treball; 'No afectarà a l'Albufera', malgrat els demostrats efectes que està tenint al litoral sud de la ciutat; 'No costarà ni un euro a la ciutadania', quan se sap que, almenys, el cost directe de l'ampliació serà de 458 milions d'euros; o 'És necessari per a les exportacions valencianes' quan el que es reclama des de les empreses és la connexió ferroviària del Corredor Mediterrani", exposa Compromís.

A més, la pàgina web arreplega 10 mesures que des de Compromís es volen portar avant per a aconseguir "democratitzar el port, modernitzar-lo, fer-lo més sostenible i garantir no solament els llocs de treball sinó millorar les condicions laborals dels actuals treballadors del port".

Entre elles, apunta deixar que la ciutadania forme part del consell d'administració de l'Autoritat Portuària; transferir les competències i els recursos a la Generalitat Valenciana perquè el Port de València "deixe d'estar controlat des de Madrid"; modernitzar les actuals infraestructures portuàries i descentralitzar-se amb els ports de Sagunt i Gandia; eliminar el dic d'abric i impulsar projectes de renaturalització de les platges; connectar l'Albufera amb la ciutat a través d'un gran corredor verd i dissenyar un nou pla econòmic i industrial basat en el model sostenible d'economia blava que incloga, entre uns altres, un Pla Estratègic de Mobilitat i un Pla d'igualtat.

La coalició convida a la ciutadania a participar en la manifestació que tindrà lloc aquest divendres a les 18.30 hores a València contra l'ampliació del port, convocada per la comissió port-ciutat i el moviment juvenil Fridays For Future, qui a més ha convocat per al mateix divendres una vaga estudiantil pel clima.