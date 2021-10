El abandono de los parques de bomberos pone en peligro a los ciudadanos: "Dos minutos de retraso es no salvar una vida"

Cancelas rotas que no permiten a los bomberos salir en caso de emergencia, puertas encajadas que hay que sujetar con barras de acero para que no caigan encima de los camiones, generadores de emergencia que no funcionan, lo que supone que las llamadas de emergencias no entren a la centralita...Así están os parques de bomberos de la Comunidad de Madrid, según denuncian sus trabajadores. El abandono y el deficiente sistema de mantenimiento de los parques está retrasando la respuesta de los bomberos en caso de emergencia: "Si tengo que poner a dos personas a abrir una puerta manualmente, con el tiempo que tardan en eso, en vestirse y subirse al camión podemos retrasarnos entre dos y cinco minutos. Eso es la diferencia entre salvar una vida o no", cuenta a 20minutos Juan Carlos Martínez, responsable de Emergencias CSIF Madrid y jefe de equipo de Pozuelo.

Y esta incidencia no es un caso aislado: "Al menos el 90% de los parques tienen deficiencias en las puertas o en el mantenimiento. Hay unas 350 incidencias acumuladas que no se han reparado. Y no hablamos de fregaderos que no tragan, sino de puertas de emergencia que no se abren y que llevan sin hacerlo un año", asegura Martínez.

El incidente que ha acabado con la paciencia de los bomberos, que les ha llevado a denunciar esta situación a través del sindicato CSIF, se produjo este fin de semana, en el parque de Las Rozas, mientras Martínez se encontraba de servicio: "Como no se pueden cerrar las puertas de la nave ni de los hangares de los camiones, porque si se bajan no suben y no nos permitirían salir rápidamente ante una emergencia, encontramos a una persona con problemas de salud mental con un brote dentro del parque. Estaba alterado, agresivo y tuvimos que llamar a la Policía y a una UVI móvil".

🚒Desde @CSIF_UAMadrid denunciamos el absoluto deterioro de los parques de bomberos de nuestra región. Este fin de semana se ha producido un episodio en el parque de bomberos de Las Rozas que refleja el estado de las insfraestructuras de los parques. https://t.co/D3PcSWg0Qr — CSIF Madrid (@CSIF_UAMadrid) October 18, 2021

"Sujetan la puerta con hierros para que no caigan en los camiones"

Los bomberos tienen que elegir entre dejar las puertas abiertas permitiendo que entre cualquiera que pueda robar material o cerrarlas y retrasar minutos vitales las intervenciones e incluso cancelarlas si no pueden salir. Al final, deciden dejarlas abiertas, pero esto no garantiza una respuesta temprana: "Primero necesito destinar dos bomberos a vigilar el parque cuando estamos escasos de personal, porque las cámaras de vigilancia de puertas y torres no funcionan. Si entra alguien, puede robar el material de la UVI móvil o del camión de bomberos y que nosotros, ante una emergencia, no lo revisemos y, una vez lleguemos no podamos atenderla", asegura Martínez.

"El mayor problema es que en todos los parques están las puertas igual, me muevo por muchos y en todos es la misma historia", cuenta Luis Felipe, Sargento de San Martín de Valdeiglesias, donde también están rotas. En Pozuelo, por ejemplo, pasa lo mismo: "Hay cuatro puertas que no funcionan desde Filomena, así que cuando tengo una salida de emergencia tengo que llamar a la Policía Local para que se quede vigilando el parque porque se quedan abiertas. Sería mucho más barato mandar a una persona a arreglarlo", cuenta Martínez.

La situación empeora en Torrejón de Ardoz donde las puertas de acceso a la nave de los camiones llevan rotas más de diez meses: "Unas están encajadas, ni abren ni cierran. Otras están en modo manual, las tienen que abrir dos personas y sujetarlas con una vara de hierro mientras pasa el camión para que no se caiga encima", explica a 20minutos un mando de esta base. Al igual que en Pozuelo, aquí también tiene que llamar a la Policía Local al salir porque ya han encontrado "chatarreros merodeando dentro".

Puerta bloqueada en el Parque de Torrejón Cedida por los bomberos

"Están poniendo en riesgo a mucha gente"

"El problema no es nuestro, es que no podemos atender a la gente en condiciones", se queja Felipe. "Solo en que salgan esas personas, abran, sujeten la puerta, se vistan y se suban al camión ya son muchos minutos perdidos, eso si hay suerte y no se cae la puerta encima del camión", dice el mando de Torrejón.

"Están poniendo en peligro a mucha gente", asegura el responsable de emergencias del CSIF, "entre coger un incendio con cinco minutos ardiendo a cogerlo con diez, se me puede quemar la casa y la de arriba. Si es un accidente de tráfico con parada, la diferencia es una vida".

En el parque de Torrejón, tienen miedo, incluso, de no poder recibir las llamadas de emergencia: "Tenemos un generador eléctrico por si hay un corte de luz que funcionen las puertas y la emisora para que lleguen las llamadas de emergencia, Pues da electricidad a todo menos a la emisora y a las puertas. Y nos dicen que no pueden repararlo porque no entienden el cuadro de luces", cuenta el mando.

Aguas fecales, sin calefacción ,sin generadores de emergencia...

Todo esto son las deficiencias de mantenimiento que llevan más de un año sin resolverse y que afectan a cada uno de los ciudadanos que levanta el teléfono para llamar a emergencias. Pero hay otras que, directamente, impiden a los bomberos hacer su trabajo: "Los cuartos donde guardamos los chaquetones está lleno de aguas fecales y llevamos tres años pidiendo que lo arreglen. La solución que nos ha dado la empresa de mantenimiento es cerrar uno de los vestuarios porque dicen que si no nos duchamos y no hacemos nuestras necesidades caen menos aguas fecales", explican desde Torrejón.

Aguas fecales en el parque de Torrejón Cedida por los bomberos

En este parque, como en el de Parla o el de Navacerrada no hay calefacción y los bomberos pasan todo el invierno a temperaturas, a veces, bajo cero: "Tenemos que llevarnos radiadores personales con el gasto de electricidad que supone. Llegas a las tres de la mañana de una intervención, sudado, te tienes que duchar y con esos cambios de temperatura todos acabamos constipados", cuenta este mando. A esto se le suman los problemas de ratas, de olores y de higiene que tiene la base y que nadie soluciona.

El problema: la empresa de mantenimiento

La que tendría que encargarse de que todo esto no pasara es la empresa de mantenimiento contratada por la Comunidad de Madrid "que aceptó sin saber el volumen de trabajo y de burocracia al que se enfrentaba, tienen un gran retraso porque no se manejan con esto", asegura Felipe.

En Torrejón no son tan comprensivos. Tildan el servicio de mantenimiento de "caótico" y acusan a la empresa de no cumplir con su cometido cuando siguen cobrando de la Comunidad de Madrid. Las puertas, y muchos otros problemas de los parques, llevan meses, incluso años sin resolverse: "Te mandan especialistas que no son. Si necesito un fontanero y me mandan un pintor no sirve de nada", cuenta Martínez. "Nosotros hacemos partes y partes y partes, pero no nos mandan especialistas, para la calefacción de Parla parece que tiene que venir un ingeniero de la NASA, tienen tres taladros para 20 parques, así es imposible", dice Felipe.

Cancela rota en el parque de Las Rozas Cedida por los bomberos

"Somos conscientes y estamos actuando"

Fuentes del área de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid aseguran a este medio que son "conscientes" de "las necesidades de los parques" y que "están actuando" sobre ellas realizado un análisis de las medidas urgentes que van a acometer para solventar los problemas. Una de las primeras medidas de la Comunidad ha sido crear "una nueva estructura en la Dirección General de Emergencias dedicada a Obras e Infraestructuras que va a dar repuesta a las necesidades de mantenimiento, obras de reforma y nuevas construcciones" que debería estar operativa en pocos meses.

Martínez como jefe de equipo experimentado, sin embargo, no entiende que soluciona creando esta estructura o por qué la Comunidad de Madrid "ha renovado hasta finales de 2022" con esta empresa de mantenimiento "si saben que el servicio no funciona".

Además, el área de Seguridad y Emergencias comunica que "se tienen proyectados 8 nuevos parques para los próximos años que se construirán conforme se vaya incorporando nuevo personal". Por su parte, desde CSIF no opinan que esta sea la solución: "Nos ofende que quieran abrir más parques cuando no son capaces de mantener los que tenemos. Y, de todas formas, Alcobendas lo hicieron nuevo y lo inauguraron con más de 30 deficiencias que a día de hoy siguen sin arreglarse".

La Comunidad reconoce a este respecto que en "Alcobendas, como en toda obra de nueva construcción" están resolviendo "problemas de ajuste y funcionamiento de las instalaciones" pero que la apertura de este parque ha sido un gran hito.

"Al final, el problema real es que la ciudadanía cree que tiene un parque que le puede dar una intervención y lo cierto es que, por problemas ajenos como las puertas o que nos hayan robado, es posible que no podamos salir a ayudarlos", se lamenta el mando de Torrejón.