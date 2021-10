L'egípcia 'Souad' planteja en la Mostra el xoc entre el conservadorisme religiós i les xarxes socials

En el seu segon llargmetratge de ficció, la realitzadora narra la història de Souad (Bassant Ahmed) , una jove que viu en Zagazig, una xicoteta ciutat situada en el delta del Nilo marcada per un fort conservadorisme.

El pes de la religió en el dia a dia i el castrador autoritarisme que regna al si de la seua família l'espenten, amb 19 anys, a construir-se una vida paral·lela a les xarxes socials, segons ha explicat el certamen en un comunicat.

La visible oposició entre el model de societat que li ha tocat viure i la realitat alternativa que Souad ha anat alimentant a través del seu mòbil no són sinó el reflex de les tensions que experimenten diverses generacions de joves dones egípcies, "tensions provocades per l'evident esquizofrènia que suposa viure en un ambient en el qual conviuen la repressió i el lliure accés virtual a tot allò que la religió prohibeix", ha detallat la Mostra de València.

Ayten Amin recorre a una posada en escena eminentment física -amb la càmera quasi sempre en moviment i molt pròxima als seus intèrprets- per a retratar amb naturalitat la intimitat dels seus protagonistes, però també, segons ha explicat el seu guionista Mahmoud Ezzat, per a obrir "una finestra a un món que d'una altra manera mai veuríem'".

"Un món en el qual no hi ha espai per a respirar, presidit per una contínua sensació d'escrutini i confinament" ha assenyalat Ezzat durant la presentació en roda de premsa de la pel·lícula.

No obstant açò, eixe naturalisme quasi documental ajuda a entendre les raons d'una tragèdia provocada per una successió d'incidents aparentment nimis, derivats del ferri control familiar, de les rígides estructures imposades per la tradició i del seu impacte contra els efectes distorsionadors que provoquen les xarxes socials.

La pel·lícula, que va obtindre el segell de Cannes en 2020, es va estrenar en la secció Panorama de l'última edició del Festival de Berlín i que ha passat per certàmens com Tribeca, on va obtindre el premi d'interpretació femenina.

'Souad' serà el segon treball d'Ayten Amin que es veja a la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, ja que, en l'edició de 2019, dins del cicle 'La revolución de la mujer en el cine egipcio', ja es va projectar el seu debut en el terreny de la ficció, 'Vijla 69' (2013).