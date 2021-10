El PP respalda a BNG y PSdeG en apoyo a los trabajadores de Vestas pero tumba pedir un plan de reindustrialización

Las iniciativas han sido debatidas en la Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo celebrada en la mañana de este miércoles en el Pazo do Hórreo, frente al que se han concentrado un grupo de trabajadores de la factoría del norte lugués que la multinacional danesa pretende cerrar.

Allí, los grupos han aprobado por unanimidad dos puntos de las proposiciones no de ley defendidas por nacionalistas y socialistas que caminan en la misma dirección: expresar el compromiso de la Cámara autonómica con los trabajadores afectados por el cierre de la factoría de Vestas en Chavín y apelar a que se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Ambas resoluciones salieron adelante gracias al apoyo del grupo mayoritario, el PPdeG, que pidió la votación por separado de los puntos de las iniciativas de la oposición. Los populares tumbaron el resto de apartados de las proposiciones no de ley, en las que PSOE y BNG coincidían en reclamar la articulación de un plan de reindustrialización para A Mariña.

Una crisis industrial en el norte de la provincia de Lugo que ha sido la protagonista de la comisión de este miércoles, ya que, además de las proposiciones sobre Vestas, también fue debatida y aprobada una iniciativa del PP para respaldar las reclamaciones ante el Gobierno central para el sector electrointensivo.

Y es que parte del debate de este texto, defendido por la diputada popular Marta Nóvoa, ha versado sobre la situación de Alcoa, que este mismo miércoles conocerá la decisión del Tribunal Supremo sobre la anulación del ERE en la factoría dictado por el TSXG a finales del pasado año.

Así, la Cámara, con el apoyo de PP y BNG y la abstención de los socialistas, insta a la Xunta a reclamar ante el Estado que aumente las subveciones al mecanismo de compensación de costes de emisión indirectas hasta el máximo permitido por la UE, active el fondo de reserva para la industria electrointensiva y convoque "de inmediata" las pujas de electricidad de origen renovable.

PROTESTA DE LOS TRABAJADORES

Mientras los grupos debatían las iniciativas en la comisión, decenas de trabajadores se concentraban a las puertas de la sede del Parlamento, que este miércoles acogía una intensa actividad con la presentación de los presupuestos de la Xunta para 2022 y unas jornadas sobre el 40 aniversario de las primeras elecciones autonómicas en las que han participado el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Frente a la entrada principal del edificio legislativo en la compostelana Rúa do Hórreo y encabezados por una pancarta en la que podía leerse 'Vestas solución', los empleados de la factoría viveirense han proferido cánticos como 'Feijóo no te escondas', 'Sin industria no hay futuro' o 'Socialistas, peperos; igual de embusteros'.

CRUCE DE REPROCHES

Los grupos han cruzado reproches sobre la responsabilidad en torno a la intención de la multinacional danesa Vestas de cerrar su fábrica de palas de aerogenerador eólico en Viveiro.

Mientras que para el PP el responsable de este y otras industrias amenazadas es el Gobierno del Estado, BNG y PSdeG consideran que la Xunta está "inactiva" a la hora de ejercer sus competencias en materia de industria.

"Las empresas no es que cierren o se marchen de Galicia, es que se marchan de España porque no creen en el Gobierno de España, en esa falsa transición ecológica que venden", ha espetado el diputado Miguel Tellado (PP).

"Llevan doce años gobernando y no entieden que tienen competencias en materia de industria. Quizás es el momento de que cedan esas competencias a quien quiera ejercitarlas", ha replicado la socialista Patricia Otero.

Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro ha urgido a los gobiernos central y autonómico a encontrar soluciones antes del próximo día 29, jornada en la que concluye el período de negociación del despido colectivo planteado por la compañía danesa.