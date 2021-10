Fran Rivera ha continuado, este miércoles, con su conversación con el actor Pablo Carbonell. Tras confesar que había sido preso de las drogas durante un tiempo, el también cantante ha asegurado que se marchó de casa de sus padres con solo 18 años. Pero lo más sorprendente es que lo hizo para vivir en la calle.

"Yo ya hacía teatro por la calle y dormía en la calle", ha explicado Carbonell ante el asombro del torero. "Vivía de pasar la gorra y de hacer fanzines", revistas de escasa tirada y distribución llevada a cabo, con pocos medios, por aficionados a temas como el cine o la música, ha completado el actor.

Entre risas, Rivera y Carbonell también han comparado su etapa académica, donde el torero ha confesado que repitió varios cursos y no llegó a pasar de 1º de BUP, equivalente al actual 3º de la ESO, mientras que el actor ha explicado que él llegó hasta 2º de BUP -4º de la ESO-. Además, Pablo ha señalado una anécdota familiar con su hija, a la que le enseñó un diccionario que él mismo adquirió cuando ya no acudía a la escuela.

"A partir de que me fui del colegio empecé a comprar libros y leo lo que no está escrito", ha asegurado Carbonell ante un Rivera que ha defendido que por tener un título de catedrático no es seguro que se conozca más información acerca de ciertos temas que "una persona que viva en el campo y sepa más que nadie de ovejas". "El hombre de campo, si lo sabe, no es un catedrático. El catedrático que enseña ciencias medioambientales o a peritos agrónomos ese sí sabe. Eso hay que cambiarlo", ha agregado Carbonell.

En un momento dado, la conversación ha dado un giro de 180 grados cuando Rivera ha preguntado a Carbonell acerca de la 'mili', de la que el actor ha confesado que se libró "por inútil total". Por su parte, Fran ha señalado que él sí pasó "nueve meses a piñón" de los que se alegra, puesto que "muchos niños están en su casa, los míos los primeros, y mandarlos a la 'mili' es un buen destete".