Vara señala que su defensa de la patria "común e indivisible" es la que define su visión sobre la política autonómica

Una postura con la que ha sido elegido este pasado fin de semana como nuevo secretario de Política Autonómica en la nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez. "Si el secretario general de mi partido y los que componen la dirección del partido han pensado que yo puedo ser la persona idónea para estar al frente las políticas autonómicas del PSOE es sabiendo lo que yo pienso", ha dicho.

Asimismo, ha remarcado que tiene una "idea muy clara" sobre esta materia, y que viene recogida en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de 1978, en la que se marcó una senda, y "mientras no se cambie, es la que hay", ha subrayado,

Fernández Vara ha argumentado que defiende "mucho" la idea de "patria común e indivisible" que viene recogida en la Constitución, que según ha señalado pasa por un país que "no se puede dividir pero tiene que ser común, es decir, de todos".

"Todos nos tenemos que sentir parte. Yo puedo estar bien si no están bien los demás. No puedo sentirme parte si no se sienten parte los demás...".

Al respecto, ha apuntado que "esa parte común e indivisible" es la que "mejor define" su visión, la de "un presidente de autonomía con una cierta concepción jacobina" de España, que "forma parte de las credenciales que cada uno tenemos, pero sin duda alguna, defensor de que todos los españoles tengamos los mismos derechos y los mismos deberes".

Por tanto, como ha dicho en ocasiones anteriores, que "cada español se sienta español como quiera, siempre que sentirse de una manera o de otra no le otorgue ni más derechos ni más deberes que a los demás", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

DECLARACIÓN EH BILDU

Por otro lado, sobre la declaración de EH Bildu leída por su coordinador, Arnaldo Otegi, en la que reconoce "el sufrimiento" causado a las víctimas de ETA, ha reiterado que son unas palabras que "no han convencido a nadie", si bien "en el mundo abertzale significan un paso".

No obstante, quedan aún "muchos pasos por dar", en el sentido del "reconocimiento de las disculpas, del perdón, a quien tanto daño hicieron".

Con respecto al décimo aniversario del anuncio de la disolución de ETA, ha recordado la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien ha reconocido que mantuvo conversaciones en aquellas fechas que le hicieron "sentir orgulloso de la política y del valor que tiene jugártela", dando pasos que "probablemente te condenen a perder elecciones", ha dicho.

En concreto, ha desvelado que el propio Rubalcaba le confesó que "estaban haciendo cosas que probablemente les llevara a la oposición, pero también a conquistar un futuro en paz" para el país", en referencia a la necesidad de "asumir el riesgo del diálogo, de la posibilidad de que algún día nos levantáramos y no tuviéramos que mirar debajo del coche si había una bomba lapa adosada".