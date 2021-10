Un total de 41 projectes documentals s'inscriuen en el laboratori de DocsValència

El certamen torna en la seua cinquena edició per a "consolidar-se com a laboratori de projectes mitjançant el taller de formació en indústria amb firma exclusivament valenciana". L'objectiu és "acompanyar als documentalistes durant el llarg camí que suposa crear una pel·lícula documental, facilitar la seua assessoria i ser un impuls per als passos que s'han de donar en eixe camí", destaca l'organització en un comunicat.

El tutor del taller de 'pitching' és el director i productor de cinema documental Inti Cordera. Fundador en 1995 de La Maroma Producciones i en 2006 del Festival DocsMX. Com a director i productor ha dut a terme diversos projectes de llargmetratge documental, sèries i programes de TV com el documental d'Ángel Estrada 'Me llamaban King Tiger'.

Ha participat també com a jurat en festivals i comités d'avaluació de projectes, així com tallers, fòrums d'anàlisis i taules de treball a Amèrica Llatina i Europa. En 2012 va rebre el premi Mente Imagen, atorgat per Discovery Channel i la revista Quo.

Entre els projectes tutoritzats, es troba 'A última ilha', que explica les peripècies d'Otilia Frayão, una jove poeta debutant que, a principis de la dècada dels 50, va decidir deixar-ho tot per a aconseguir el seu somni: ser lliure i viatjar. En el relat es descobreix un personatge que podria haver arribat a la gran pantalla de la mà del realitzador francés Luis Malle.

'Al-Anfal. No tinc por' tracta la història d'un grup de joves de Ripoll que és adoctrinat durant mesos per l'imam de la mesquita per a organitzar un atemptat a gran escala a Barcelona.

'Al filo de la conservación. Una historia real' és una docuserie de quatre capítols que pretén transmetre la realitat darrere dels projectes de conservació d'alguns animals totalment desconeguts per a l'espectador. En 'Calle de los Ángeles', Silvia, una cineasta madrilenya, compra un pis en ruïnes en un barri en procés de gentrificació al Cabanyal, on s'enfronta a un entorn molt menys innocent del que havia imaginat.

A més, 'El arte de la luz y la sombra' aborda una investigació sobre els orígens del cinema i dels mitjans audiovisuals des de la prehistòria fins a finals del segle XIX. En 'El método Farrer. ¿Te acuerdas de mi?' un mestre canadenc porta encarregant al seu alumnat una tasca: escriure's una carta a si mateixos sobre com imaginen la seua vida en vint anys. Ell mateix guarda totes eixes cartes, i vint anys després, les envia de tornada per correu postal.

Després de tota la vida tocant la guitarra, el Twanguero té una visió reveladora: un jaguar li mira mentre plora, mostrant-li el dany que li fem al planeta. 'El son de Gaia' recorre tot l'Atlàntic, des de les arrels de la seua música fins al cor de la selva, per a fer una ofrena musical. 'Madame Consuelo' va ser madame durant tres dècades a València. Després d'aquest descobriment, el seu besnét iniciarà un viatge per a reconstruir la vida de la seua besàvia, entendre la seua professió i rescatar-la de l'oblit.

En una illa dominada per homes forts de denses barbes, orgullosos després del triomf de la Revolució, passejava per l'Havana un personatge que desafiava qualsevol convenció. Admirat la seua estimada Cuba, però oblidat en la seua València natal, 'Un dibujante en la Havana' relata la història d'Eduardo Muñoz Bachs: un dels dibuixants més prolífics de l'etapa daurada de la gràfica cubana, pioner de l'animació en el seu país i un dels dissenyadors més singulars de la seua generació.

'Yo, migrante' acosta el públic als milers de ciutadans de països consumits per les desigualtats, les guerres, la pobresa i la fam.

REUNIONS 'ONE TO ONE'

Els tallers i trobades de DocsLab tindran lloc del dimarts 2 al divendres 5 de novembre. Durant quatre dies, els seleccionats participaran en sessions de tallers, assessories, reunions 'one to one' amb especialistes nacionals i internacionals per a un 'pitching' que presentaran davant un jurat el divendres 5 de novembre. La inauguració DocsLab es realitzarà el dimarts 2 de novembre a les 10.00 hores en Col·legi Major Rector Peset de València.

Les cintes valencianes 'Posidonia', d'Adán Aliaga, i 'Carceller. El hombre que murió dos veces', de Ricardo Macián, s'estrenaran en la Seminci de Valladolid dins de la secció Doc.España i han ampliat els seus horitzons més enllà de les nostres fronteres. Tots dos projectes van passar en diferents moments pels laboratoris de DocsValència i DocsMX, respectivament, la qual cosa demostra l'aposta del festival per la internacionalització del documentalisme valencià.

DocsValència projectarà les seues cintes en les sales dels Cines Lys, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i la sala Rialto de la Filmoteca valenciana. El certamen compta amb el patrocini de l'Institut Valencià de Cultura, l'Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni i À Punt Mèdia com Mitjà Oficial. Amb el suport d'IVACE Internacional, CCCC Centre del Carme Cultura Contemporànea, Col·legi Major Rector Peset, Fundació SGAE, Jameson i la col·laboració del Festival Internacional de Cinema Documental DocsMX.