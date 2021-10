Botànic, Cs y Vox coinciden en reprochar al PP que reivindique su "pasado corrupto" tras el auto del 'pitufeo'

Entre los grupos del Botànic, el síndic socialista, Manolo Mata ha rechazado que "la dirección del PPCV admire un pasado siniestro de corrupción" tras un auto judicial "demoledor" que ha recordado que coincide con la publicación del libro 'La ciudad de la euforia' de Rodrigo Terrasa sobre la corrupción valenciana en esos años.

Mata ha destacado que la resolución refleja que en el PP de València podía entonces "gastar 20 veces más de lo que le autorizaban en campañas electorales", lo que ha definido como un dopaje colosal, junto a "mecanismos de extorsión a gran parte del empresariado valenciano que tenía que pagar un peaje solo por tener relaciones con el Ayuntamiento".

"Y el PP sigue reivindicando ese pasado, es frustrante", ha denunciado, urgiendo a adoptar medidas políticas contra hechos "repugnantes en términos políticos". Ha afeado especialmente al líder del PPCV, Carlos Mazón, y a la portavoz municipal, Mª José Catalá, que "vayan de la mano en la defensa de este momento político", mientras a puesto en valor que los expresidentes 'populares' Alberto Fabra e Isabel Bonig actuaron "de otra manera".

Por parte de Compromís, Fran Ferri ha señalado que "grandes figuras de la corrupción han caído por blanqueo y delitos fiscales, como Al Capone, y el PP en la ciudad de València está en la misma situación". El síndic ha criticado que el PP reivindique a "figuras del pasado como Zaplana o Barberá", que están "manchadas por casos de corrupción".

Preguntado por los cargos de Compromís que están investigados, ha asegurado que son "casos que no tienen nada que ver con la corrupción" y que la Fiscalía pide el archivo.

Por parte de Unides Podem, Pilar Lima ha coincidido en criticar que el PP "reivindique" el "legado de un pasado corrupto" y ha aseverado que incluso "echan de menos" a la anterior síndica, Isabel Bonig, que "sí condenaba mucho la corrupción".

Por ello, ha lamentado que Mazón y Catalá continúen "reivindicando el pasado oscuro de una panda de ladrones" que "no merecen ni presentarse a las elecciones".

"HUIDA HACIA ADELANTE"

Desde la oposición, la síndica de Ciudadanos (Cs), Ruth Merino, ha asegurado que la corrupción en el PP es una "huida hacia adelante que no termina nunca". Después de que la Justicia procese al propio partido y a casi 50 cargos y excargos de la etapa de Rita Barberá, Merino ha denunciado que "la corrupción siempre está cerca del PP" y ha considerado que este caso tan grave "avergüenza a todos los valencianos".

En este sentido, ha exigido al PP que asuma responsabilidades y que dé explicaciones, "porque no es un caso del pasado", ya que algunos de los imputados siguen trabajando para el PP. Además, la síndica de Ciudadanos ha preguntado "a qué se refieren los líderes del PP con el legado de Barberá" y ha defendido que "no se puede obviar la etapa de corrupción". "Somos el partido que más firmemente luchamos contra la corrupción. Somos los más regeneradores y no admitimos ningún titubeo con este tipo de casos", ha señalado.

Y como síndica de Vox, Ana Vega ha lamentado que la Comunitat "vuelve a ser conocida por casos endémicos de corrupción" en los que cree que PP y PSOE se tapan las vergüenzas cuando "tienen mucho que callar". Ha afeado al PPCV que reivindique la época de Barberá cuando "debería tomar medidas por higiene política", además de apuntar a su presidente, Carlos Mazón, como "claro discípulo de Zaplana".