El PPCV demana en Les Corts la condemna expressa a la violència d'ETA

Així ho ha anunciat la síndica 'popular', Mª José Catalá: "Demanem la condemna de tots aquells actes que suposen enaltiment, homenatge o reconeixement a la banda terrorista ETA o a qualsevol dels seus membres, així com menyspreu, humiliació o la violació dels drets de les víctimes".

Per al PPCV, és una efemèride que no pot passar desapercebuda, per la qual cosa planteja a la resta de grups una declaració que, de no tirar avant per unanimitat, transformarà en una proposició no de llei (PNL). En ella demana expressament la condemna de la violència d'ETA, en considerar que té pendent una reparació a les víctimes "a les quals cal demanar perdó".

"El sentit d'aquesta proposta és demanar perdó, condemnar la violència i reparar la dignitat de les víctimes. No es pot negociar amb qui no està disposat a acceptar-ho. Els partits democràtics no haurien de fer proclames només per a traure rèdit electoral de pactes amb els hereus d'ETA que es neguen a condemnar els assassinats", ha abundat Catalá en declaracions en els passadissos durant el ple de les Corts.

Al seu juí, han d'evitar-se falses equidistàncies morals o polítiques i ambigüitats i ha d'arreplegar-se "amb absoluta claredat l'existència de víctimes i terroristes: qui ha patit el dany i qui ho ha causat". Per açò ha exigit que la resta de grups "no posen cap excusa" i tots vagen en la mateixa direcció per a condemnar el terrorisme d'ETA.

SOBRE OTEGUI: "UN PARIPÉ"

Paral·lelament, la també 'número dos' del PPCV ha rebutjat les paraules del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, relacionant el suport de la seua formació als Pressupostos Generals de l'Estat de 2022 amb la suposada excarceració de 200 presos d'ETA: "Són un paripé perquè el PSOE trau avant els PGE amb el seu suport".

En la proposta, el PP sol·licita una condemna expressa a les accions de l'organització terrorista i mostra el seu suport a les víctimes, així com a tot tipus d'acció o manifestació en les quals s'enalteix a bandes com a ETA o es ret homenatge als seus membres. Demana així reprovar qualsevol manifestació de càrrecs públics que contribuïsca a falsejar o diluir el que va succeir en la societat espanyola com a conseqüència dels actes terroristes.

En aquesta línia, proposa que s'excloga de tot tipus de pactes polítics a les forces que no ho condemnen expressament i que la Fiscalia General de l'Estat i el Ministeri de l'Interior impulsen totes les actuacions necessàries per a l'esclariment dels 379 crims d'ETA pendents de resoldre. També vol mostrar el rebuig de la cambra a les peticions d'indults per a condemnats per enaltiment de terrorisme.

PSPV: "ARA COMENCEM A MIRAR Al FUTUR"

Per la seua banda, el síndic del PSPV, Manolo Mata, també ha al·ludit a l'efemèride afirmant que "ara comencem a mirar cap al futur de veres", però sense oblidar el passat, recordant que alguns dels seus companys van haver d'anar escortats en els anys d'ETA o "patir la possibilitat que mataren un regidor".

Ha insistit que comencen a mirar avant "tant les víctimes com els descerebrat que li donaven legitimitat social", a més de destacar la importància que les generacions més joves prenguen consciència que la fi del terrorisme va ser una fita importantíssima en la democràcia espanyola.