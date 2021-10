Catalá decidirà sobre els seus assessors processats per blanqueig "en el moment oportú" i "sense presses"

Catalá s'ha pronunciat així en ser preguntada per la situació d'alguns dels seus assessors després de conéixer-se que han sigut processats en la peça del 'pitufeo' així com altres regidors de l'Ajuntament de València en l'etapa de l'exalcaldessa Rita Barberá per blanqueig de capitals en les eleccions municipals de 2015.

La 'popular' ha volgut aclarir en diversos moments que existeix un acte d'incoació de procediment abreujat, que no de juí oral, per la qual cosa ha puntualitzat que no es tracta d'un processament: "El processament es produirà quan passe el termini en què el fiscal i les parts demanen el sobreseïment o l'obertura de juí i hi haja un segon acte amb l'obertura", ha insistit.

Per aquest motiu, ha reclamat "prudència". "Cal ser prudents perquè hi ha més de 200 persones del partit que després de diferents processos judicials han resultat eximides de responsabilitat. Cal tindre respecte a l'acte i a la presumpció d'innocència", ha subratllat.

Preguntada per la situació que queda per als assessors municipals del PP processats en aquest procediment, ha aclarit en primer lloc que no hi ha cap dels seus regidors que estiga imputat o processat en el cas. "Són persones noves, renovades, que no tenen cap tipus d'imputació o processament", ha dit. "En el moment en el qual vaig fer la llista electoral vaig recórrer a persones renovades perquè s'incorporaren al projecte", ha insistit.

Sobre els assessors que sí estan processats, ha indicat que la seua relació laboral no té acta de regidor i ha assenyalat que prendrà una decisió "en el moment oportú". "Quan s'haja respectat la presumpció d'innocència, els seus drets i en un moment processal correcte, sense presses, sense precipitació", ha defès.

També ha comentat que ahir va poder parlar telefònicament amb alguns dels processats: "Les persones moltes vegades també estan per damunt de les circumstàncies polítiques i mereixen atenció personal en cas de dificultat. Porten molts anys esperant poder defendre's i per fi podran fer-ho", ha manifestat.

"LLEGAT DE LA GRAN ALCALDESSA"

En relació amb la figura de Rita Barberá, ha manifestat que en aquest moment "no hi ha cap element que faça que s'infravalore el llegat de la gran alcaldessa de la ciutat de València". "En aquest moment no hi ha cap element sobre la taula que faça que el PP reconsidere que el llegat de l'alcaldessa és inqüestionable. I està a la vista", ha postil·lat.

En aquest sentit, preguntada per si considera un error que es reprovara la figura de Barberá en Les Corts, ha recordat que fa uns mesos Isabel Bonig es despedia i "arreplegava el sentir de tots": "Va haver-hi un context molt puntual que vivim al PP en els últims anys i eixe context ha passat", ha dit.

LES DECISIONS "OPORTUNES"

Catalá ha afirmat que en el cas en què hi haja responsabilitats en aquest assumpte, el PP prendria les decisions oportunes, les que marquen els estatuts del partit. Sobre aquest tema, preguntada per quines són, ha dit que si hi haguera una condemna ferma amb actitud dolosa, hi haurà una expulsió del PP "sempre que el Comité de Drets i Garanties Nacional prenga la decisió".

No obstant açò, ha volgut puntualitzar que aquest fet és bastant "improbable" perquè ja en l'acte d'incoació de procediment abreujat "es parla d'una actitud imprudent i no dolosa de les persones assenyalades". "És difícil que amb eixe acte s'acabe en una condemna amb dol", ha asseverat.

Al seu juí, "no se li pot demanar al PP allò que no es demana a altres partits". "Tenim un regidor a l'Ajuntament processat per un homicidi imprudent i a qui li demanen cinc anys de presó i segueix exercint la seua tasca; a un director general de Política Lingüística que es va asseure en la banqueta la passada setmana; a un secretari autonòmic que està processat per frau electoral", ha dit.

"El PP -ha continuat- ha sigut molt respectuós amb la resta de partits i els demane a ells, que porten 24 hores donant lliçons, prudència".

Interpel·lada per la línia roja de l'expresident de la Generalitat Alberto Fabra quan ella també formava part del Govern, ha indicat que "això corresponia a un context determinat, passat, i requeria d'una acció exemplar que va decidir Fabra amb uns costos personals i polítics importants", ha afirmat.

Finalment, preguntada per si considera que el PP hauria de demanar perdó o assumir algun tipus de responsabilitat, Catalá ha manifestat que "temps hi haurà". "Hi ha un acte d'incoació de procediment abreujat i estem a l'inici d'una fase processal. Encara és prompte per a assumir que han hagut responsabilitats. És prompte per a parlar d'aquestes qüestions", ha sentenciat.