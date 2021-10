Un total de 41 proyectos documentales se inscriben en el laboratorio de DocsValència

El certamen regresa en su quinta edición para "consolidarse como laboratorio de proyectos mediante el taller de formación en industria con firma exclusivamente valenciana". El objetivo es "acompañar a los documentalistas durante el largo camino que supone crear una película documental, facilitar su asesoría y ser un impulso para los pasos que se deben dar en ese camino", destaca la organización en un comunicado.

El tutor del taller de 'pitching' es el director y productor de cine documental Inti Cordera. Fundador en 1995 de La Maroma Producciones y en 2006 del Festival DocsMX. Como director y productor ha llevado a cabo diversos proyectos de largometraje documental, series y programas de TV como el documental de Ángel Estrada 'Me llamaban King Tiger'.

Ha participado también como jurado en festivales y comités de evaluación de proyectos, así como talleres, foros de análisis y mesas de trabajo en América Latina y Europa. En 2012 recibió el premio Mente Imagen, otorgado por Discovery Channel y la revista Quo.

Entre los proyectos tutorizados, se encuentra 'A última ilha', que cuenta las peripecias de Otilia Frayão, una joven poeta debutante que, a principios de la década de los 50, decidió dejarlo todo para conseguir su sueño: ser libre y viajar. En el relato se descubre un personaje que podría haber llegado a la gran pantalla de la mano del realizador francés Luis Malle.

'Al-Anfal. No tinc por' trata la historia de un grupo de jóvenes de Ripoll que es adoctrinado durante meses por el imam de la mezquita para organizar un atentado a gran escala en Barcelona.

'Al filo de la conservación. Una historia real' es una docuserie de cuatro capítulos que pretende transmitir la realidad detrás de los proyectos de conservación de algunos animales totalmente desconocidos para el espectador. En 'Calle de los Ángeles', Silvia, una cineasta madrileña, compra un piso en ruinas en un barrio en proceso de gentrificación en el Cabanyal, donde se enfrenta a un entorno mucho menos inocente de lo que había imaginado.

Además, 'El arte de la luz y la sombra' aborda una investigación sobre los orígenes del cine y de los medios audiovisuales desde la prehistoria hasta finales del siglo XIX. En 'El método Farrer. ¿Te acuerdas de mí?' un maestro canadiense lleva encargando a su alumnado una tarea: escribirse una carta a sí mismos sobre cómo imaginan su vida en veinte años. Él mismo guarda todas esas cartas, y veinte años después, las envía de vuelta por correo postal.

Después de toda la vida tocando la guitarra, el Twanguero tiene una visión reveladora: un jaguar le mira mientras llora, mostrándole el daño que le hacemos al planeta. 'El son de Gaia' recorre todo el Atlántico, desde las raíces de su música hasta el corazón de la selva, para hacer una ofrenda musical. 'Madame Consuelo' fue madame durante tres décadas en València. Tras este descubrimiento, su bisnieto iniciará un viaje para reconstruir la vida de su bisabuela, entender su profesión y rescatarla del olvido.

En una isla dominada por hombres recios de tupidas barbas, orgullosos tras el triunfo de la Revolución, paseaba por La Habana un personaje que desafiaba cualquier convención. Admirado en su querida Cuba, pero olvidado en su València natal, 'Un dibujante en La Habana' relata la historia de Eduardo Muñoz Bachs: uno de los dibujantes más prolíficos de la etapa dorada de la gráfica cubana, pionero de la animación en su país y uno de los diseñadores más singulares de su generación.

'Yo, migrante' acerca al público a los miles de ciudadanos de países consumidos por las desigualdades, las guerras, la pobreza y el hambre.

REUNIONES 'ONE TO ONE'

Los talleres y encuentros de DocsLab tendrán lugar del martes 2 al viernes 5 de noviembre. Durante cuatro días, los seleccionados participarán en sesiones de talleres, asesorías, reuniones 'one to one' con especialistas nacionales e internacionales para un 'pitching' que presentarán ante un jurado el viernes 5 de noviembre. La inauguración DocsLab se realizará el martes 2 de noviembre a las 10.00 horas en Col·legi Major Rector Peset de Valencia.

Las cintas valencianas 'Posidonia', de Adán Aliaga, y 'Carceller. El hombre que murió dos veces', de Ricardo Macián, se estrenarán en la Seminci de Valladolid dentro de la sección Doc.España y han ampliado sus horizontes más allá de nuestras fronteras. Ambos proyectos pasaron en distintos momentos por los laboratorios de DocsValència y DocsMX, respectivamente, lo que demuestra la apuesta del festival por la internacionalización del documentalismo valenciano.

DocsValència proyectará sus cintas en las salas de los Cines Lys, el Octubre Centre de Cultura Contemporània y la sala Rialto de la Filmoteca valenciana. El certamen cuenta con el patrocinio de l*Institut Valencià de Cultura, l*Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni y À Punt Mèdia como Mitjà Oficial. Con el soporte de IVACE Internacional, CCCC Centre del Carme Cultura Contemporànea, Col·legi Major Rector Peset, Fundación SGAE, Jameson y la colaboración del Festival Internacional de Cine Documental DocsMX.