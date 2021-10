Consultorio de Vivienda: "El vecino cuelga la ropa chorreando, salgo al patio con paraguas, ¿puedo denunciarlo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Vecinos ruidosos

PREGUNTA Los vecinos del piso de arriba tienen un perro al que dejan solo y no para de ladrar. ¿Cómo debo proceder? Ya se lo hemos advertido, incluso el administrador y siguen dejándolo solo.

-------------

Tengo un vecino que no para de arrastrar sillas todo el día con un ruido que nos despierta constantemente y con sobresaltos tremendos. Tenemos vídeos que lo demuestran pero no sabemos si con esto sería suficiente para poder denunciarlo o habría que hacer un análisis de ruidos. Necesito una solución para esto porque ya me esta afectando a nivel mental.

-------------

Vivo en una comunidad de vecinos y tengo un bebé de 8 meses. Los vecinos del ático juegan al fútbol en la terraza que tienen. Retumban las paredes y techo de mi casa sin contar con el pánico que le entra a mi bebé. Saben de sobra la molestia y malestar que están creando y siguen igual. ¿Qué podemos hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Ante las situaciones como las descritas en estas tres preguntas, en primer lugar hay que realizar una medición de ruidos para ver si supera los niveles sonoros permitidos. Esto es importante de cara a denunciar los hechos ante el ayuntamiento o iniciar una acción de cesación por actividades molestas regulada en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Obra sin consentimiento

PREGUNTA Mi arrendatario ha hecho una obra sin mi consentimiento. Es una pequeña obra que, dicho sea de paso, mejora lo que había. Ha ampliado un tragaluz que modifica el tamaño original por bastante, me temo.

Él lo ha pagado, él se lo ha guisado y comido, por decirlo de alguna forma, y dice que asume el gasto sin problema, pero ahora mi duda es si el Ayuntamiento me puede dar un toque por esa mejora que no ha sido comunicada.

¿Me expongo a una multa o a eliminar esa obra? ¿Qué debo hacer? Vivo en Sevilla, por si es de utilidad. Gracias por su respuesta y enhorabuena por el consultorio. Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Debe consultar en la junta de distrito para que le informen los trámites que son necesarios para regularizar esta situación y si fuese necesario pagar alguna tasa o multa podrá repercutir el pago al arrendatario.

No centrifuga

PREGUNTA Mi vecino cuelga la ropa chorreando. Vivo en un primero con un patio de luces privado y tengo un vecino que tiende la ropa sin centrifugar. No puedo salir sin paraguas a mi patio. ¿Qué podría hacer para que dejara de hacerlo? ¿Existe alguna manera legal de poder denunciar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque el edificio disponga de tendederos para tender en el patio de luces, esto no implica que se pueda tender de cualquier forma y molestar con ello al resto de los propietarios.

Por ello, puede requerirlo por conducto fehaciente el cese de esta actividad y si persiste en su conducta podrá acudir a la vía judicial.