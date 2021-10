El Govern abre 27 expedientes sancionadores a empresas por introducir cláusulas abusivas en los contratos a consumidores

Así lo ha explicado el director general de Consumo, Félix Alonso, durante el curso 'Contratos con consumidores, transparencia y cláusulas suelo' celebrado este miércoles en la Escuela de Hostelería de Baleares.

En nota de prensa, el Govern ha explicado que un total de 50 profesionales de las administraciones del Estado, autonómicas y locales, todos con competencias en consumo, han participado en el encuentro.

El objetivo de la formación ha sido mejorar el conocimiento de la normativa respecto a las condiciones generales de contratación y las cláusulas abusivas.

En este sentido, Alonso ha detallado la intención de la Dirección de convertirse "en un referente para los consumidores y facilitar la detección de infracciones administrativas en sectores específicos".

27 EXPEDIENTES SANCIONADORES

Respecto a los 27 expedientes sancionadores, el director general ha destacado especialmente las cláusulas abusivas detectadas en aerolíneas y entidades bancarias.

En este sentido, un total de 13 aerolíneas han recibido un expediente sancionador por la inclusión, concretamente, de dos cláusulas abusivas 'no show'. Todas ellas han sido multadas por un importe de 697.350 euros.

La primera estaba introducida en las condiciones generales del contrato para los billetes adquiridos. En ella se establecía que, si un pasajero no va a hacer uso de uno de sus billetes y quiere seguir disfrutando del resto, está obligado a informar a la compañía. De no hacerlo, ésta se reserva el derecho de cobrar una penalización para los vuelos no utilizados.

La segunda hacía referencia a que, si alguno de los trayectos comprados por el usuario no se usa, automáticamente pueden cancelarse los trayectos restantes comprendidos en el mismo billete.

Asimismo, Alonso ha destacado las cláusulas abusivas de la aerolínea con sede en Irlanda, "que cobró un importe desproporcionado por la emisión y remisión de las tarjetas de embarque a los pasajeros de su aerolínea que no las aportaron en el momento del embarque", han explicado desde el Govern.

Además, la aerolínea ha recibido una sanción de 48.000 euros por introducir en los 'Términos y condiciones de transporte' una cláusula que establece limitaciones en cuanto a los bultos que los pasajeros pueden portar en cabina, ya sea limitando su número o volumen, o supeditándolo al pago de una determinada cantidad.

Por otro lado, Consumo ha abierto un procedimiento sancionador a dos entidades bancarias por incluir en la escritura de préstamo hipotecario una cláusula de gastos declarada como abusiva por falta de equilibrio entre las partes.

Asimismo, también se ha abierto un expediente por no facilitar información precontractual sobre el índice IRPH en el contrato de préstamo hipotecario. Las entidades bancarias han sido sancionadas con 37.200 euros.

La formación de este miércoles ha sido impartida por la catedrática de Derecho Civil de la Universitat de les Illes Balears (UIB), M. Nélida Tur Faúnez, la abogada y vicepresidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Cristina Borrallo, y la abogada especializada en Derecho Bancario, Anna M. Torroella Claver.